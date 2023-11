El tratamiento de PRP capilar de Centro Médico El Pilar para frenar la caída del cabello

La pérdida de cabello es un problema que afecta a casi la mitad de la población española. Tanto hombres como mujeres pueden presentar síntomas de alopecia de forma prolongada, lo cual impacta en la autoestima y el desenvolver de las personas de manera negativa. Debido a la recurrencia de este problema, se han desarrollado diversas técnicas en el área médica y estética para combatir los síntomas.

En la actualidad, uno de los tratamientos más avanzados y efectivos es el PRP capilar. Este procedimiento médico es realizado en Madrid por el Centro Médico El Pilar, que cuenta con más de 38 años de experiencia en todo tipo de tratamientos de estética, con equipos y tecnologías punteras.

El tratamiento de PRP capilar El PRP (plasma rico en plaquetas) es un tratamiento médico que utiliza el propio plasma sanguíneo de la persona para estimular el crecimiento del cabello y frenar su caída. Este plasma se obtiene de una muestra de sangre del paciente, que se procesa en una centrifugadora especial para separar las plaquetas ricas en factores de crecimiento.

Una vez se obtiene el PRP, se inyecta en el cuero cabelludo en las áreas afectadas. Los valores presentes en el plasma ayudan a regenerar los folículos pilosos, estimulando así el crecimiento de nuevo cabello y fortaleciendo el existente.

En cuanto a resultados, esto puede variar de una persona a otra. Sin embargo, el factor común entre los pacientes es el aumento de la densidad, la resistencia y el volumen del cabello. Estos cambios suelen hacerse notables en 3 meses. Además, cuando lo realizan profesionales, no presentan efectos secundarios.

Cabe destacar que el tratamiento de PRP capilar se puede combinar con otros tratamientos para potenciar sus efectos. Algunos pacientes optan por unirlo a tratamientos láser de baja intensidad o, incluso, a trasplantes de cabello, para lograr resultados más completos y duraderos.

¿Cuáles son los beneficios del PRP capilar? A diferencia de otros tratamientos para la caída del cabello, el PRP capilar usa sustancias autólogas, es decir, extraídas del propio paciente, lo cual minimiza los riesgos de rechazo o efectos secundarios. Esto también lo convierte en uno de los procedimientos más seguros.

Por otra parte, es un método indoloro, no requiere de anestesia y es relativamente rápido y sencillo. Asimismo, no conlleva cirugía ni tiempo de recuperación prolongado, lo cual permite a los pacientes volver a sus actividades diarias casi de inmediato.

El Centro Médico El Pilar ofrece un tratamiento de PRP capilar con sesiones de 20 minutos cada una. El número de sesiones necesarias varía según cada persona. Por esta razón, la clínica ofrece una primera valoración gratuita con asesoramiento profesional.

Los avances en tecnología y medicina cada vez permiten crear tratamientos más exactos y efectivos para tratar la alopecia. De esta forma, el futuro presenta múltiples opciones para quienes padecen la pérdida de cabello.