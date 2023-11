La insurrección 'bio' llega a Madrid con la feria BioCultura

BioCultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable, en su edición madrileña, abre sus puertas del 2 al 5 de noviembre en IFEMA.

La insurrección ecológica llega a Madrid con una diáfana hoja de ruta para la restauración de una sociedad en armonía con la naturaleza que aporte salud a los humanos, a los ecosistemas… y una vida digna a las generaciones venideras.

Ante el colapso económico y ecológico que está provocando el capitalismo sin conciencia, desde la dirección de la firma se afirma: “Tenemos que ser capaces de crear una economía que salvaguarde los ecosistemas, nos alimente con salud y distribuya la riqueza con justicia. BioCultura es un vivo ejemplo de todo ello y, además, provee de ideas y lucidez para ese mundo nuevo al que todos aspiramos”.

400 empresas con y del futuro Más de 400 empresas son las que van a participar en esta feria que vuelve de nuevo a IFEMA. Empresas, eso sí, ecoresponsables y sostenibles. Con una oferta de más de 20.000 referencias de alimentos ecológicos, cosméticos econaturales, moda sostenible y un sinfín de productos y servicios para un eco-estilo de vida... BioCultura es, para su directora, Ángeles Parra, “un arquetipo de ese mundo que queremos todos. Aquí todo es sano, todo es sostenible (de verdad, sin greenwashing) y todo es justo. Los alimentos y productos que se exponen en BioCultura son un emblema del camino que hay que seguir si queremos salvaguardar la Tierra para las generaciones futuras”.

Cultura y conciencia ecológica La feria decana de la cultura ecológica lleva ya 38 años proclamando un consumo responsable, y esto ha calado en la sociedad en un camino sin retorno hacia la responsabilidad compartida. Pero los cambios que hay que hacer todavía son muchos porque las urgencias están ya aquí. Todos los pronósticos de los expertos que participaron en las primeras ediciones de la feria, acerca de la urgencia climática o los efectos en la salud de la exposición a tóxicos químicos, por citar sólo dos ejemplos, se han ido cumpliendo uno a uno sin remisión. Y ahora se ve, según Parra, “cómo el proceso se está acelerando, con unas consecuencias imprevisibles a corto plazo. Es preciso cambiar urgentemente el rumbo de la situación. Es una obligación moral. Y BioCultura es un manual vivo para el cambio donde se dan cita empresarios y ciudadanos con propuestas de un cambio real de paradigma hacia ese otro mundo posible. Todas las advertencias que se hicieron al principio del principio de la feria, hace ahora casi 40 años, se han cumplido: cambio climático, pérdida de biodiversidad, alimentación contaminada y pandemias de todo tipo (cáncer, obesidad, esterilidad…). Hay consenso en la ciencia. Y hay consenso en la ciudadanía.

Actividades para la insurrección BioCultura es todo un manual para el consumo responsable en todos sus ámbitos. Desde la alimentación a la cosmética, desde el textil a la construcción… “En la actualidad, vemos cómo grandes congresos ambientales están patrocinados por las empresas que más contaminan; los programas con más audiencia sobre naturaleza están pagados por firmas que contribuyen extraordinariamente al calentamiento global; y las recetas de cocina ‘sostenible’ vienen avaladas por las grandes corporaciones de la alimentación basura. ¿Qué es todo esto?”, señala Parra.

Por ese motivo, según la directora de la feria, “participan en la feria numerosas ONGs y especialistas que alzarán su voz en la programación de Tribuna de Ecojusticia en pro de esa insurrección ecológica que está al llegar.

Charlas, talleres y presentaciones de campañas en favor de la sostenibilidad real. Será el momento de informarse y de tomar responsabilidades como ciudadanos activos en esa tribuna, guiados por personas expertas en los diferentes temas que preocupan e interesan a todos/as. También habrá ocasión de informarse sobre la banca ética y solidaria, energías renovables, movilidad…

10 cosas que nadie se puede perder Tribuna de Ecojusticia: Participarán diferentes ONGs y expertos. Se tocarán muchos temas de actualidad e interés para los ciudadanos y se darán también las claves para actuar para ser protagonistas del cambio necesario. Desde temas como descarbonizar ahorros con la banca ética, Stop Ecocidio, pesticidas, agrobussines, incineradoras, ecoterritorios, cambio climático, greenwashing en el mundo de la moda… Y muchas más, sobre certificación ecológica, vegana, etc.

Showcooking: Alimentarse bien y disfrutar de una buena mesa. Habrá propuestas para todos los gustos, dietas y gourmets. También catas de productos… Talleres como el de Xanty Elias, Estrella Verde Michelín, pondrán la guinda a una cocina creativa, armoniosa y del territorio.

Showroom EcoEstética: Talleres con propuestas muy diversas, desde cómo eliminar las ojeras, elaborar cosméticos propios, el cuidado del cabello, cuidar y reparar la piel, nutricosmética, elixires, maquillaje, aromaterapia…

MamaTerra: Para disfrutar de la feria en familia. Se activará en el fin de semana con talleres de cocina, de quesos, de pan, de saquitos aromáticos, colonias, de casas-nido, bolas de semillas, manualidades con cera de abejas, shiatsu para familias, cuenta-cuentos, y acompañarán los protagonistas de La Granja Feliz “Summer &Todd.

Conferencias y debates: Temas de interés actual relacionados con la salud, el medioambiente, la producción ecológica, la energía, las finanzas éticas, el bienestar, e incluso musico-terapia, llenarán las salas de la feria…. Con ponentes de primer nivel como Fernando Valladares, Federico Mayor Zaragoza, José Esquinas, Juanxo López de Uralde, Maite Mompó, Javier Guzmán…

Jornadas profesionales: Tendrá lugar el III Foro profesional, organizado por ASOBIO, dirigida a profesionales de dirección y responsables de empresas, que contará con la participación de Aurora Abad, Secretaría General de OPTA (Organic Processors and Trade Association), una de las principales asociaciones europeas que representan a elaboradores y comercializadores ecológicos.

Otra de las actividades versará sobre la oportunidad de la restauración colectiva como motor de introducción de los productos ecológicos.

Y la mesa sobre obradores compartidos y canales de comercialización que mostrará diferentes experiencias de obradores compartidos y de centros de acopio y distribución entre diferentes sectores de alimentación (conservas, quesos, vinos...).

Poesía: El gran Joaquín Araújo vuelve a BioCultura Madrid para invitar a recobrar la armonía con aquello que salva. Invitará a volver a ver la naturaleza como la ven los poetas y como la vieron los profetas. Un espacio, dentro de BioCultura, que llama a que se cambie la mirada hacia la ecosfera, el hogar.

Protección: BioCultura invita, también, a protegerse. Por ejemplo, de la contaminación química, que está detrás de la pandemia de cáncer y de muchas otras patologías. Conferencias como las de Carlos de Prada, Nicolás Olea, y otras, ponen el acento no sólo en los problemas que asolan, sino en la necesidad de protegerse ante la agresión continua que llega a través de la dieta, el aire, el agua… Los químicos tóxicos y sus disruptores hormonales están en el origen de un sinfín de problemas sanitarios y de enfermedades de la civilización. La información es protección. Es una lucha contra la desinformación y la vulnerabilidad.

Complementos alimenticios y terapias naturales: En la feria se encontrarán suplementos alimenticios para prevenir diagnósticos complejos y para sanar el cuerpo cuando la patología ya ha aparecido. Asimismo, BioCultura ha creado una alianza con COFENAT (asociación nacional de profesionales y autónomos de las terapias naturales) que va a permitir a la feria seguir dando pasos hacia adelante en pos de la salud natural y el bienestar de la ciudadanía. Los interesados se pueden informar de las muchas posibilidades que ofrecen las terapias naturales para cuidarse al margen de la dictadura alopática.

Derechos de los animales: Los derechos de los animales, y de todos los seres vivos, están muy presentes en BioCultura. Con, por ejemplo, ponencias como la de Pedro Pozas, de Proyecto Gran Simio, que presentará su libro Abriendo camino y proyecto para la construcción de dos escuelas en la comunidad indígena Wichi.