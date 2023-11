Lourdes Elizabeth Fernández Gonzales ayuda a sus lectores a emprender su aventura de crecimiento personal en su libro ‘4 pasos para llegar a donde quieras… o salir de donde estás´

4 pasos para llegar a donde quieras… o salir de donde estás es un libro fácil de leer, pensado para que el lector se sienta acompañado y motivado a emprender su camino de evolución y crecimiento. “Doy ejemplos de cosas que también me han pasado a mí porque muchas veces pensamos que estamos solos y que no nos van a entender o sentimos vergüenza de algunas cosas; así que busco también poner el ejemplo saliendo yo misma de mi zona de confort”, explica la propia autora.

Lourdes Elizabeth Fernández Gonzales se dirige principalmente a un público femenino con la intención de ayudarles en su camino de dejar su propia marca. “Me gusta pensar en la posibilidad de dejar huella, es algo que aprendí con mi bisabuela, la importancia de contribuir con lo mucho o poco que tenga a que las cosas vayan mejor. Si con este libro mejoro por lo menos el día de alguien, ya puedo honrar mi propósito”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “un libro que, a través de ejercicios, ejemplos prácticos y con un lenguaje familiar, lo acompañe a emprender su aventura de crecimiento personal. Todo esto en cuatro pasos detallados que ayudarán a conquistar las metas que nos ponemos o de lo contrario a que podamos incorporar los aprendizajes”.

Sinopsis "¿Por qué no logro lo que quiero? Es la pregunta que muchas veces me hice y son muchas las otras ocasiones en las que dudé de mí, sin claridad de los pasos que podía dar para crearme nuevas oportunidades y sin la confianza de saber a quién recurrir para sentirme acompañada en esta aventura. 4 pasos para llegar a donde quieras… o salir de donde estás es un libro que acompañará a través de ejercicios, ejemplos prácticos y con un lenguaje familiar, para que el lector pueda empezar su propia aventura de crecimiento personal.

A lo largo del libro, contarás con una guía para poder identificar los distintos momentos que todos atravesamos cuando emprendemos un cambio y, por supuesto, el detalle de los cuatro pasos que seguiremos hasta conquistar la meta propuesta o incorporar los aprendizajes, incluso cuando las cosas no salen como queremos. ¡Atrévete a ser la heroína de tu propia historia!… ¡la heroína que crea su propia felicidad!".