Albert Roldán Pardo lanza su primer libro, ‘De Lluvia y Óxido’, la primera entrega de la saga ‘De Bestias y Hombres’

De Lluvia y Óxido es un libro para valientes, como bien dice su autor, Albert Roldán Pardo. “Lo que más destacaría de mi libro es la crudeza con la que se presentan los acontecimientos. No hay filtros en la narración: los personajes, las situaciones y los conflictos se muestran en su forma más pura y auténtica. Esto crea un realismo que no solo engancha al lector, sino que también le permite sumergirse profundamente en la trama y entender a los personajes a un nivel muy íntimo”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una obra que desnuda la realidad y la humanidad en su forma más cruda y visceral. Los personajes viven al límite, luchando contra las adversidades y a menudo contra ellos mismos. El libro revela la belleza en lo grotesco, el triunfo en la tragedia, y la vida en los lugares más oscuros y desesperados. No es una lectura para los débiles de corazón, pero ofrece una perspectiva inquebrantable y honesta de la vida, tal y como es”.

De Lluvia y Óxido forma parte de la trilogía De Bestias y Hombres y, como el propio Albert indica, está especialmente dirigido “a los valientes, a aquellos audaces lectores que buscan un espejo de la realidad en sus páginas, sin edulcorantes. Es para los apasionados por las historias descarnadas, crudas, que aprecian un lenguaje despojado de artificios. Para los que valoran la autenticidad y no temen adentrarse en la complejidad y la intensidad del espíritu humano”.

Sinopsis "Estaba loco, rematadamente enfermo. ¿Qué pretendía? ¿Cómo pensaba tan siquiera en que se iba a fijar en mí? ¿Qué podía ofrecerle yo? Nada. Lancé una carcajada. La respuesta no era correcta: Mi cuerpo tullido, mi viejo corazón congelado hacía mucho ya, mi alcoholismo y lo mejor todo, el dolor inmenso que se desparramaba a mi alrededor pudriéndolo todo hasta convertirse en muerte".

De Bestias y Hombres, trilogía La trilogía sumerge en las vicisitudes y pensamientos de un coronel de las waffen SS., inmerso en la locura de la II Guerra Mundial.

El cúmulo de dramáticas experiencias sufridas ha quebrado su límite, transformándolo en una persona al borde permanente de la locura, con un código de honor muy particular y un profundo alcoholismo.

Su cabeza ha llegado a un punto de no retorno, donde le es imposible discernir con claridad la dantesca realidad que le rodea de su oscuro mundo de pesadillas.

Autor Albert Roldán Pardo, apasionado de la historia y del arte, nacido en Terrassa, (Barcelona).

Por profesión e inquietud ha viajado a países de Europa, África y Asia, enriqueciendo sus conocimientos autodidactas en historia y arte, dando como resultado una cuidada veracidad en sus obras.