Los castillos y palacios de España

La Red de Patrimonio Histórico de España pone a disposición de las personas 72 lugares de ensueño para que se pueda vivir una experiencia de leyenda. Se puede asegurar sin temor a equivocarse, que España no solo posee una de las evoluciones históricas más apasionantes de Europa, sino del mundo.

El legado cultural, histórico y patrimonial es incuestionable y prueba de ello es la Red de Patrimonio Histórico, Castillos y Palacios de España. En este país hay contabilizados más de 10.000 castillos y palacios, aunque solamente un reducido número perdura a día de hoy.

En ese sentido, las personas pueden imaginarse descubriéndolos todos en visitas guiadas, actividades, ferias medievales, recreaciones históricas o alquilando sus espacios para organizar un evento propio u hospedarse en ellos para sentirse como un noble por un día.

Todas las personas han soñado alguna vez con vivir la aventura de ser un caballero andante o presenciar un gran evento medieval a los pies de un emblemático castillo… ¿Quién al recorrer jardines y salones de los más suntuosos palacios no ha fantaseado con grandes bailes y recepciones de nobles y grandes señores?

España, tras siglos de intensa historia, ha logrado reunir un conjunto patrimonial inigualable. Centenares de fortalezas, atalayas, torres vigías, castillos señoriales, casas blasonadas, palacios y palacetes. Todos ellos con rincones singulares y muchos secretos aún por descubrir.

La Asociación y Club de Producto Turístico, Castillos y Palacios de España, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), pretende aunar en una única Redlo más destacada de su valioso patrimonio histórico y cultural. Los monumentos adheridos a la Red de Patrimonio Histórico de España (REPAHIS) cuentan con una plataforma orientada a la gestión comercial y a la distribución de la oferta turística, dotándoles de una gran herramienta de cohesión y aumentando así su visibilidad.

A través de la Red de Patrimonio Histórico, se invita a los viajeros, no solo a conocer estas impresionantes obras desde un punto de vista histórico y arquitectónico, sino también a ser partícipes del entorno que los rodea: los pueblos, las rutas verdes, su gastronomía, tradiciones y costumbres de la zona para proporcionar una experiencia integral y única.

La Asociación y Club de Producto Turístico que, en la actualidad, cuenta con 72 monumentos de especial relevancia e interés, surgió en un primer momento para reunir en una misma Red a los más emblemáticos Castillos y Palacios de España.

Sin embargo, son tantas las posibilidades y tan vasto el patrimonio de este país, que día a día se está trabajando para incorporar nuevos monumentos, incluyendo catedrales, monasterios y otros edificios históricos. Todo para ofrecer al visitante la posibilidad de ser partícipe de la historia de este país.

A través de su web, los usuarios podrán descubrir los Castillos y Palacios de España a través de sus rutas históricas o planificar cada ruta a su medida. Serán los visitantes quienes elijan entre una amplia gama de experiencias en forma de visitas culturales, exposiciones, museos, conciertos de música clásica, obras teatrales, celebrar un congreso en un recinto amurallado con más de 500 años de historia e incluso celebrar su propia boda.

Las posibilidades son casi infinitas. La Red de Patrimonio Histórico, Castillos y Palacios de España aumenta a medida que pasa el tiempo e invita a las personas a descubrir, a descifrar, a entender y a emocionarse conociendo la historia de España visitando los mejores castillos y palacios del país.