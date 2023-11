Baterías industriales, una tendencia en el mercado

En los últimos años, se ha experimentado un aumento en la demanda de baterías industriales, impulsado, en parte, por la expansión de la industria de carretillas elevadoras eléctricas utilizadas en todos los almacenes.

Se entrevista a David Tinoco, de la empresa Rebatex S.L. que, desde 2009, apuestan por un modelo de negocio circular que va desde la fabricación y distribución al reciclaje de baterías industriales.

¿Cuáles son las baterías más demandadas en el mercado de carretillas elevadoras en la actualidad?

Las baterías de plomo-ácido todavía son ampliamente utilizadas debido a su confiabilidad y costo relativamente bajo. Sin embargo, las baterías de iones de litio están ganando terreno rápidamente debido a su mayor densidad de energía, lo que se traduce en tiempos de funcionamiento más largos y una recarga más rápida. Esto las convierte en una opción popular para empresas que necesitan una alta productividad y tiempos de inactividad reducidos.

Los fabricantes de maquinaria cada vez apuestan más por introducir baterías de Litio, sin embargo, el parque de máquinas elevadoras que ya existe en el mercado utiliza baterías de plomo, las ventas se dividen en 80% Plomo 20% Litio, pero no cabe duda en a corto plazo otras alternativas al plomo ganarán cuota de mercado.

¿Cómo adaptan su gestión según las necesidades y requerimientos de sus clientes?

En Rebatex damos prioridad a tres cuestiones de vital importancia para nuestros clientes: calidad de producto, plazo de entrega rápido y ponerlo muy fácil para el cambio de batería.

Baterías que cumplen todas los estándares de calidad, siendo de vital importancia no utilizar baterías estancadas durante mucho tiempo, porque la batería al fin y al cabo es un producto perecedero que envejece rápidamente si no se utiliza.

Plazo de entrega rápido. Esto implica mantener un alto stock de módulos de baterías y realizar el montaje muy rápido para entregar el producto en menos de 1 semana.

Lo ponemos muy fácil para el cambio de la batería, ya que el equipo técnico se adapta siempre a las necesidades del cliente. Además, desde nuestra plataforma web Baterias y Amperios realizamos tutoriales de montaje y enviamos al cliente toda la información precisa para realizar el reemplazo de la batería. Esto permite agilizar al máximo todo el proceso.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria de baterías industriales para carretillas elevadoras en términos de sostenibilidad?

Uno de los desafíos más significativos es la gestión de residuos y la reciclabilidad de las baterías al final de su vida útil. Hasta hoy, las baterías de plomo se reciclan al 99% y es relativamente sencilla la separación de componentes y reciclaje, sin embargo, en baterías de Litio aún queda mucho para desarrollar un reciclaje adaptado al mercado. A medida que aumenta la demanda de baterías, es crucial encontrar soluciones sostenibles para su eliminación o reciclaje. También se trabaja mucho en la reducción de metales tóxicos y el desarrollo de baterías más ligeras y eficientes.

¿Cuáles son los planes que tienen como Rebatex S.L. para el futuro?

Trabajamos muy a fondo el reemplazo de baterías de plomo por baterías de Litio en el parque de maquinaria usada o mercado de reposición. Estamos desarrollando un modelo de batería que se adapte fácilmente a cualquier carretilla eléctrica. Con la evolución de la tecnología de las baterías, es emocionante ver cómo esta industria continuará avanzando hacia soluciones más eficientes y respetuosas con el medioambiente.