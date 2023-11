Posibilidades inimaginables en Gran Canaria. El paraíso de los inversores

A la hora de comprar un piso como inversión, el sur de Gran Canaria ofrece algunos beneficios interesantes frente a otras localidades a nivel nacional.

La actividad turística junto a la aparición de nuevas alternativas de alojamiento vacacional ha hecho de esta región una excelente opción para adquirir una vivienda, piso o nave.

Específicamente, la localidad de Maspalomas cuenta con una amplia gama de propiedades exclusivas que se revalorizan constantemente debido a la poca oferta y la amplia demanda. Por esta razón, cada vez son más los españoles y extranjeros que buscan alternativas para adquirir una propiedad en la zona.

Una empresa inmobiliaria destacada en el área es Inmoplanet Canarias, que cuenta con más de 20 años de experiencia especializándose en la venta de fincas y villas rurales en Canarias.

Propiedades exclusivas para invertir en Maspalomas en Gran Canaria Maspalomas es una localidad turística situada al sur de Gran Canaria, famosa por sus amplias extensiones de dunas y sus hermosas playas que se convierten en el principal atractivo turístico de la región no solo para turistas a nivel nacional, sino también para extranjeros que eligen este destino para pasar sus vacaciones. Además, Gran Canaria cuenta con exenciones fiscales.

Zona Especial Canaria (ZEC) La ZEC se caracteriza por ofrecer una importante reducción del 40% en el impuesto de sociedades y una exención total del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para empresas de determinados sectores.

Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) Posibilidad de deducir el 20 % de las inversiones en inmovilizado realizadas en la isla.

Deducción por inversiones en inmovilizado Un incentivo adicional que permite a las empresas deducirse el 10 % de sus inversiones en inmovilizado en Gran Canaria.

Zona Franca de Gran Canaria Más allá de la belleza natural, las empresas que operan en determinados sectores económicos de esta región se benefician de no estar sujetas a derechos de aduana ni impuestos indirectos.

Por esta razón, son muchos los empresarios que buscan consolidarse en esta localidad como una alternativa para rentabilizar sus negocios.

Actualmente, Inmoplanet Canarias cuenta con una oferta atractiva de terrenos y locales comerciales en privilegiadas ubicaciones de la ciudad. Entre las más destacadas se encuentra una nave de 1056 m² en el Polígono Industrial El Sebadal, justo al lado del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. La propiedad está adaptada para la RIC (Régimen Económico y Fiscal). Además, su privilegiada ubicación hace que sea un buen sitio para empresas dedicadas al comercio internacional que buscan beneficiarse de las ventajas comerciales y logísticas que ofrece el Polígono Industrial El Sebadal.

La propiedad cuenta con un almacén de 826 metros cuadrados, dos plantas extensas dotadas de salas para reuniones, 4 despachos, baños y cocina pequeña. Para conocer más detalles de la propiedad, los usuarios pueden acceder a su sitio web y conseguir más información.

Amplia experiencia en el sector Inmoplanet Canarias es una empresa familiar fundada por extranjeros de origen alemán e italiano, pero un gran sentido de pertenencia y amor hacia Canarias, lo que les ha permitido dedicarse a ayudar a otras personas a cumplir el sueño de tener su propia propiedad en la isla y rentabilizarla con éxito.

Para eso, brindan un servicio profesional y cercano que escucha las necesidades del cliente y se encarga de buscar la propiedad ajustada a sus deseos y negociarla con el propietario para conseguir el mejor precio posible.

Comprar una propiedad en Gran Canaria es una decisión que requiere de una serie de aspectos como negociaciones y trámites burocráticos y financieros que requieren tiempo para su ejecución. En estos casos, es recomendable aliarse de inmobiliarias expertas en compraventa de inmuebles en la localidad como Inmoplanet Canarias.