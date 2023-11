¿Emprender aprovechando el envejecimiento es una buena opción? Helpycare acerca del boom de los senior que ha llegado a España

El incremento de la población de personas mayores en España ha generado una creciente demanda de servicios de cuidado y atención domiciliaria. En medio del "boom de los ancianos o senior", Helpycare destaca como una franquicia líder en el sector, ofreciendo una oportunidad muy atractiva y rentable para emprender.

La tendencia del envejecimiento en España, una oportunidad de negocio La sociedad española está inmersa en un cambio demográfico de gran relevancia, caracterizado por el continuo aumento de la población de personas mayores. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2022, la cifra de personas mayores de 65 años ascendía a 9,5 millones, lo que representaba un 19,8 % de la población total.

Se proyecta que esta proporción alcance el 21 % de la población para el año 2025. En tan solo tres años, se proyecta un aumento del 15 % en la proporción de personas mayores en la población total. Este rápido incremento demuestra la creciente importancia de abordar cuestiones relacionadas con el envejecimiento de la población española y sus implicaciones para la sociedad.

¿Qué está impulsando este cambio? El "baby boom" fue un aumento significativo en la natalidad que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1946 y 1964. Los niños nacidos en ese período ahora tienen más de 60 años y, aunque muchos disfrutan de buena salud, una mayoría precisan algún tipo de ayuda por su dependencia física o mental. De hecho, un 10 % de la población manifiesta tener alguna limitación en su autonomía personal, en particular el área de la movilidad física. Este fenómeno no solo plantea desafíos, sino que también abre una oportunidad emprendedora verdaderamente atractiva.

La atención y el cuidado de ancianos y personas dependientes se han convertido en un sector que ofrece una oportunidad de negocio altamente rentable al estar en constante crecimiento. En este contexto, Helpycare ha diseñado un modelo de franquicia y licencia que permite a emprendedores introducirse en este mercado en expansión ofreciendo un servicio de alta calidad para cubrir las necesidades en servicios y productos de este creciente grupo demográfico.

Helpycare: una oportunidad de negocio en el cuidado de personas mayores y ancianos Helpycare pone a disposición de emprendedores interesados en el ámbito de los servicios a domicilio de personal doméstico y el cuidado de personas mayores, el uso de su marca y su modelo de negocio probado, para operar como una gran empresa de cuidado de ancianos de la mano de una marca que está en el mercado desde el 2006.

Maira Peñaloza, responsable de expansión de Helpycare, señala: "el envejecimiento de la población española no es solo un desafío, sino también una oportunidad excepcional. En Helpycare, estamos comprometidos en proporcionar la mejor calidad de atención a nuestros mayores y, al mismo tiempo, ofrecer a nuestros franquiciados y licenciatarios la oportunidad de emprender en un sector con altas expectativas de rentabilidad".

Los datos más recientes del sector respaldan su afirmación. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se espera que la esperanza de vida alcance los 82 años para los hombres y 87 años para las mujeres en 2026. Estos datos confirman que España sigue siendo uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. Además, las previsiones apuntan a un futuro aún más prometedor, ya que se anticipa que, para el año 2071, la esperanza de vida podría aumentar a 86 años para los hombres y 90 años para las mujeres.

Este boom demográfico ha generado un mayor interés en el cuidado de ancianos, con un énfasis renovado en la atención domiciliaria y la seguridad sanitaria. En respuesta a esta nueva demanda, Helpycare ha desarrollado una sólida y comprobada oportunidad de emprendimiento que reduce los riesgos y maximiza la rentabilidad de sus franquiciados y licenciatarios.

¿Por qué emprender con una franquicia o licencia de Helpycare? Emprender en una franquicia o licencia de Helpycare ofrece una serie de ventajas clave: en primer lugar, el respaldo de una marca sólida y reconocida en el sector del cuidado de ancianos. Esta ofrece a los emprendedores la oportunidad de beneficiarse de una marca que ha ganado la confianza de las comunidades locales y ha demostrado su compromiso con la calidad y la atención personalizada.

Por otra parte, Helpycare proporciona un sólido sistema de apoyo a los asociados a su red de franquicias y licencias, que incluye formación integral, asistencia en la gestión y acceso a las últimas tecnologías de gestión de clientes impulsadas por inteligencia artificial y automatización de procesos de marketing. Esto garantiza que sus franquiciados y licenciatarios estén preparados para operar con éxito en un mercado en constante evolución.

Según datos proporcionados por la Asociación Española de Franquiciadores, en su estudio “La Franquicia en España 2023”, confirma que las franquicias como modelo de negocio han demostrado una notable capacidad de adaptación en los últimos tres años, a pesar de las difíciles condiciones económicas que han ido surgiendo. En un logro impresionante, el sistema de franquicias ha experimentado un crecimiento del 2,9 % en su facturación, alcanzando una cifra impresionante de 26.929 millones de euros.

El sector del cuidado de personas mayores abre oportunidades para nuevos emprendedores Helpycare ofrece la oportunidad de emprender en un mercado en crecimiento constante. Con el respaldo de datos sólidos y cifras alentadoras, Helpycare.com se presenta como la clave para emprender en el cuidado de ancianos en España.

Al explorar esta emocionante oportunidad de emprender, los interesados podrán participar activamente en el apoyo y cuidado de las personas mayores, desempeñando un papel fundamental en su calidad de vida. Si usted está interesado en formar parte de esta franquicia, ser parte de la solución para las crecientes necesidades de cuidado de personas mayores y sus familias y a la vez lograr el éxito empresarial que siempre ha soñado puede ponerse en contacto con el equipo de expansión de Helpycare.com a través de su sitio web.