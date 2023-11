Manaslu Adventures y la transformación del sector del turismo como consecuencia del covid

El covid impactó en la sociedad de una manera letal generando importantes cambios en la vida cotidiana de las personas, en sus relaciones sociales y en diversos ámbitos como el trabajo o la educación. También trajo consigo una profunda transformación en el sector del turismo, con empresas que debieron readaptar sus operaciones para brindar un servicio de mayor valor, más saludable, entretenido e inclusivo.

El turista vino motivado inicialmente por el miedo a los contagios, y poco a poco han comenzado a inclinarse por destinos que ofrezcan otra clase de experiencias donde el entretenimiento o el contenido aportara un estilo de vida más acorde a sus nuevos hábitos de vida. ¡Ya no basta con el avión y el desplazamiento! El turista busca opciones más sostenibles para irse de vacaciones, lejos de todo el bullicio y contaminación que suponen las grandes ciudades.

Este 2023 se ha producido un notable auge de las actividades de aventura u outdoor en entornos naturales y desmasificados. Un ejemplo del boom que se ha creado ante este tipo de experiencias lo representa una de las agencias más importantes del sector, Manaslu Adventures: una start-up española especializada en turismo de montaña que organiza experiencias, viajes y expediciones en las principales cordilleras del mundo. La agencia ha cuadriplicado su volumen de negocio con respecto al 2022 y ampliado su oferta de viajes en más de 20 nuevos destinos.

Cambiar la forma de hacer turismo El turista que ya antes del covid comenzaba a adoptar conductas de consumo más saludables y responsables, la pandemia no ha hecho más que dar un impulso definitivo. Los grandes operadores de turismo necesitan ahora de agencias especializadas que cubran las dificultades de organizar experiencias que reclaman alojamientos y servicios más técnicos que desconocen. La demanda de experiencias sostenibles o de actividades al aire libre ly alejados de la masificación, están de moda. El CEO de Manaslu Adventures, Pablo Torrens nos explica que las personas buscan no solo destinos bonitos sino también exóticos y sostenibles que les permita desconectar u olvidarse de la rutina. Por ello destinos como Kirguistán, Mongolia, Albania, o Georgia son ahora destinos TOP que se agregan a la clásica oferta de experiencias en países como Islandia, Nepal, Perú o la India u otros muchos con una amplia experiencia en acoger a este tipo de experiencias.

Este nuevo escenario no implica que el turista haya perdido atracción por los grandes atractivos turísticos, sino que ha desarrollado una especialización que va mucho más allá de escoger un buen hotel o una playa paradisíaca y que está conectada con las vivencias mediante el senderismo, trekking, el ciclismo, el ecoturismo, el rafting, el kayak, etcétera.

Esta atomización de los turistas provocó la aparición de agencias de viaje especializadas y la expansión de nuevos mercados que privilegian el turismo exótico y las experiencias aventureras.

Una empresa referente en el turismo de montaña Manaslu Adventures es una agencia de referencia especializada en viajes de montaña y naturaleza que ofrece un servicio integral de expediciones, viajes y experiencias corporativas en 50 destinos del mundo distribuidas en las diferentes cordilleras de los 5 continentes. Paquetes de experiencias en modo Standard o Confort para adaptarse desde el turista más montañero o modesto hasta el más exigente en la calidad de sus alojamientos y servicios contratados.

Con solo 7 años de experiencia, esta start-up catalana ha encontrado además de España, un potente mercado latinoamericano que demanda nuevos destinos en Europa del Este, Asía y Africa donde existen evidentes carencias de servicios profesionales para acompañarles a los sitios más remotos del planeta. La agencia Manaslu Adventures tiene en su poder un potente equipo de profesionales en gestión internacional en Travel y guías de montaña en alpinismo, trekking, esquí de montaña en los Alpes, Ártico, Andes, Himalaya, Patagonia y en el emergente Cáucaso, entre otros. Ahora, la nueva dirección, tienen su plan estratégico 2024 2027, rumbo a la distribución con los grandes operadores turísticos y aterrizar en el mercado de USA y UK, donde se concentra la mayor demanda mundial del turismo de aventura.