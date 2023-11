El Método 'Curly Girl' fácil

El cabello rizado siempre ha tenido un atractivo atemporal que lo mantiene vigente, a pesar del paso del tiempo y la evolución de la moda.

Pero para que luzca en todo su esplendor requiere de productos y técnicas muy específicas como el Método Curly Girl de la estadounidense Lorraine Massey.

Según Paula Bemart, portavoz de la marca de pañuelos Rollup Couture, esta metodología de cuidado se ha hecho famosa en el estilismo por sus ventajas. Permite a las mujeres conseguir un cabello rizado con ondas bien definidas y ordenadas, sin residuos químicos visibles, pero sobre todo, abre la caja de la propia aceptación del cabello.

Un cambio de hábitos en este método integral Rollup Couture es una exclusiva marca de pañuelos que han sido elaborados de manera artesanal con saris y otros tejidos exclusivos de la India. Gracias a la peculiaridad de sus tejidos únicos en el mercado, son el complemento ideal para lucir las melenas rizadas que tanto gustan a las mujeres. La diseñadora de la marca, Paula Bemart, ha elaborado una colección inspirada en sus múltiples viajes al país de contrastes por excelencia, India.

La estilista Lorraine Massey ideó un método muy efectivo que condensó en una guía. Este libro ha servido para que millones de profesionales del cabello puedan proporcionar a sus clientas una melena más saludable y atractiva. A raíz de este movimiento, miles de mujeres en el mundo se han sumado a aceptar su cabello y potenciar sus rizos y ondas.

¿Pero por qué cuesta tanto? Hay muchísima información en redes sociales y, a veces, las personas pueden sentirse perdidas y abrumadas entre tantos champús, mascarillas, leave in, peines y técnicas de peinado.

Una correcta aplicación del método requiere mucho tiempo y, sobre todo, dar en la tecla con lo que le sienta bien a cada cabello, que en la mayoría de los casos no es lo mismo que a la influencer que se sigue por el amor hacia sus bucles.

Una ayuda al Curly Girl definitiva Una vez se entra en la vorágine del método, se lava el cabello con un champú sin sulfatos, se hidrata con un acondicionador o mascarilla, se define con un gel o espuma favorita y se seca con un difusor de rizos... pero el resultado no es como esperaba. ¿Qué ha fallado? Las causas pueden ser diversas. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que lavarse otra vez el pelo?

No querida. Cuando eso sucede, lo mejor es utilizar un pañuelo.

¿Por qué?

Porque permite ahorrar mucho tiempo al no tener que lavar de nuevo. Sube la autoestima porque la persona se vuelve a sentir guapa aunque el cabello no acompañe.

Con sus múltiples formas de colocarlo como cuenta en su Instagram, un pañuelo puede salvar el día y hasta la semana hasta que se vuelva a lavar.

Además, los pañuelos de Rollup Couture son únicos, pues al estar confeccionados a partir de saris, solo salen cuatro unidades de cada uno, lo que los convierte en auténticas piezas de colección.

El aspecto más importante del método curly girl según Paula Bemart, es la aceptación. Tener un cabello diferente tienen muchas ventajas, aunque es necesario mucho tiempo y constancia para obtener los resultados deseados.

Para el viaje de la transición de las planchas hacia un pelo natural, rizado y bonito, el mejor compañero de viaje es un pañuelo Rollup Couture.

No únicamente porque sus estampados exóticos proporcionarán un look original y llamativo que atraerá todas las miradas, sino porque van a ayudar a empoderarse y a sacar la diva que llevas dentro cuando más se necesite.