Recomendaciones de los expertos de Lentillasadomicilio.es para aquellos que necesitan lentillas a medida

La visión es uno de los sentidos que más conecta a las personas con el mundo que les rodea. La vista permite percibir el entorno, conectarse con los demás y enfrentar los desafíos diarios. Es un sentido que no solo enriquece la vida, sino que también puede transformarla cuando se cuida adecuadamente.

Para mantener una visión nítida, cómoda y descansada, muchas personas recurren a las lentillas personalizadas para liberarse de las restricciones de las gafas graduadas.

lentillasadomicilio.es, con su compromiso con la innovación y comodidad, marca la diferencia en el mercado de lentillas en línea, con un enfoque en la personalización, para mejorar la claridad visual y el confort del usuario.

En esta entrevista, se conoce más sobre Lentillasadomicilio.es y sus lentillas personalizadas que están cambiando la forma en la que sus clientes ven la realidad.

¿Qué diferencia a Lentillasadomicilio.es de otras tiendas en línea de lentillas en el mercado?

Somo líderes en la venta online de lentillas especiales y es por varios factores:

El usuario es el centro de nuestro esfuerzo, nuestros optometristas están a disposición del usuario en nuestro chat en la web todos los días del año.

Somos españoles y todo nuestro producto es comprado en España: Creemos en la economía circular y de cercanía. Su repercusión en el medioambiente es total.

Esta es una de las principales diferencias respecto a otras empresas del sector, para las cuales es habitual traer productos de países de fuera de Europa, para ahorrar costes y repercutiendo en la calidad final del producto afectando a factores clave de la lentilla como su conservación y almacenamiento.

Nuestros productos están todos amparados por marcas de reconocido prestigio, no vendemos producto personalizado. Los grandes operadores internacionales venden producto personalizado procedente de países de fuera de Europa.

Somos la primera empresa española que implementa la venta automática con el servicio de suscripción, ahorrando tiempo y recursos al usuario. Planificamos por ti tus envíos. Quedarte sin lentillas nunca más volverá a ser un problema.

¿Cómo llevan a cabo el proceso de personalización de lentillas a medida? ¿Cuentan con ópticos especializados para asesorar a los clientes?

En Lentillasadomicilio.es ponemos a disposición de los usuarios a 6 optometristas especializados en adaptación de lentes de contacto para resolver todas las dudas que puedan surgir en el proceso de elección y compra en nuestra web.

En la web disponemos de un chat de comunicación directo en el que las dudas son resueltas en el acto, ya sean comerciales o técnicas.

En cuanto a la primera a pregunta, el proceso de personalización, cada vez adquiere una mayor importancia, ya que las lentillas estándar se fabrican con unos tamaños y formas tipo que se adaptan a un alto porcentaje de la población, pero, en muchos casos, se abandona su uso por falta de calidad visual o falta de comodidad o directamente porque no ven. Muchos usuarios sabrán de qué les hablamos cuando dicen que no usan lentillas para conducir o hacer actividades nocturnas por distorsión de las imágenes, molestias con la luz, o bien, solo usan las lentillas 2 o 3 horas al día porque no las soportan.

La lentilla personalizada es un producto que se adapta expresamente a la córnea del usuario, proporcionándole una calidad de visión y confort inimaginables en la lentilla tradicional, ya que se construye para adaptarse a la forma exacta de su córnea, disminuyendo radicalmente esas molestias derivadas de la distorsión de la luz y de la sequedad ocular.

¿Cuáles son las ventajas de optar por lentillas personalizadas en lugar de las opciones estándar disponibles en el mercado?

La lentilla personalizada es un “traje a medida” que se construye atendiendo a su graduación y a los parámetros y medidas únicas de su córnea. El resultado de esta personalización es una ganancia en calidad visual, confort y durabilidad de la lentilla.

¿Qué criterios se tienen en cuenta al personalizar lentillas para un cliente?

Hay dos criterios que determinan una lentilla. Por un lado, criterios técnicos que viene determinados por la graduación y morfología de la córnea del usuario y que nos lo proporciona una topografía que nos da diámetros y radios de curvatura de la córnea del usuario.

El otro criterio es el personal del usuario, sus hábitos de vida y en qué condiciones usa la lentilla; no es lo mismo un usuario intensivo, deportista o un usuario intensivo de pantallas. Todos estos factores acaban dando un producto único y exclusivo para el usuario que es capaz de aunar las mejores prestaciones visuales y de confort posibles.

¿Cuáles son las marcas y categorías de lentillas que ofrecen en la plataforma?

Existen principalmente 3 categorías de lentillas: las diarias, las mensuales y las anuales, las dos últimas son las que tiene más opciones de personalizarse.

Trabajamos con todos las grandes marcas de lentillas: Coopervision, Alcon, Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, Tiedra y Mark´Ennovy.

¿Qué recomendaciones daría a los clientes que están considerando pasarse de gafas graduadas a lentillas personalizadas?

Les diría que la lentilla es un complemento perfecto para la gafa. En determinadas graduaciones y patologías la lentilla es el único elemento capaz de permitir al usuario poder hacer una vida visual totalmente normal. Actividades relacionadas con el agua y el deporte son difíciles y molestas para personas usuarias exclusivamente de gafas.

¿Qué tipos de materiales se suelen utilizar para fabricar las lentillas personalizadas y cómo mejoran la comodidad y la vida cotidiana de los usuarios?

Existen principalmente dos materiales: el hidrogel y el hidrogel de silicona. Los avances en esta materia vienen por la más o menos necesidad de agua de los materiales e intercambio de oxígeno. En los últimos años, hay marcas que trabajan con filtros con protección ultravioleta e incluso filtros para la luz azul de las pantallas.

¿Cómo se debe llevar a cabo el mantenimiento adecuado de las lentillas? ¿Ofrecéis algún producto específico que contribuya a su mantenimiento?

Cada lentilla tienes sus protocolos de mantenimiento, así como una solución única específica para su mantenimiento. Esa información se le proporciona al cliente para que alargue la vida útil de su lentilla y mejore su confort.

En definitiva, las lentillas son una solución hecha a medida para cada usuario. Lentillasadomicilio.es ofrece atención a los detalles y la dedicación que abocan a mejorar significativamente la experiencia visual del usuario, en cuanto a calidad y la comodidad.

Con su equipo de optometristas especializados, marcas de prestigio y una variedad de categorías de lentillas, en Lentillasadomicilio.es están listos para ayudar a quienes buscan un complemento a las gafas tradicionales.