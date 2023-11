El nuevo EP de Road Volta junto con Órbita Sonora

Aunque para muchos solo sea un mercado, para otros, la música es amor.

Fue con esa predisposición que nacieron las primeras ideas de un grupo de personas aficionadas por la música. Esas ideas fueron creciendo, salieron del papel, tomaron vigor y empezaron a existir en un espacio real.

Hoy, eso que surgió de un sueño tiene nombre, se llama Órbita Sonora, un estudio de grabación musical que viene sorprendiendo a la crítica y cautivando cada vez a más músicos. Su más reciente proyecto promete hacer temblar los talones de los críticos en el ámbito musical no solamente de Alicante, sino a niveles nacionales.

Sobre el nuevo EP de Road Volta Un nombre que ya va siendo conocido por la gran mayoría en el escenario del Post Indie Folk Nacional, la banda Road Volta anunció a la prensa que dieron comienzo a su nuevo álbum junto a Órbita Sonora. Los chicos, que se juntaron en 2014 por primera vez, tuvieron un debut destacable en 2016 con End of Paradise al proponer una reterritorialización de los espacios sonoros a partir de un enfoque que une sonido e imagen en un electrizante espectáculo musical.

En 2017 la banda lanza un disco autoeditado a través de plataformas digitales y en 2019 se aventuran en un segundo álbum, y completamente en castellano. A partir de ahí, las transiciones del grupo se ven reflejadas en una madurez cada vez más sobria, pero sin perder la característica típica del universo transgresor del cual vinieron.

La unión de dos gigantes Poca información circula aún, pero todos en el mundo de la música están atentos desde que la banda anunció que hará su EP con Órbita Sonora. El encuentro entre esta reconocida banda y este estudio de grabaciones de gran calidad, es un evento que muchas personas no pueden perderse.

A diferencia de los otros estudios, Órbita Sonora tiene, más allá de la calidad, un hecho no muy común y poco difundido, pero que parece hacer una gran diferencia al momento de lanzar éxitos. El estudio fue fundado y sigue siendo dirigido por la batuta exigente de Kristel Manrique, tal vez una de las pocas mujeres que tuvo el coraje para llevar un estudio de grabaciones en un escenario musical dominado por el mundo masculino. Tanto el coraje como la capacidad de Kristel hacen que el nombre Órbita Sonora sea poco a poco repetido con orgullo en boca de muchos.

Como si no bastara todo eso, la grabación del EP estará a cargo de Nick Brine. El aclamado productor e ingeniero de Gales encuentra a la banda promesa en un estudio que está subiendo cada vez más rápido los escalones del suceso.