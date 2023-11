La detección de la refracción infantil, de la mano de la compañía GX2

En España, los defectos de refracción, o ametropías, afectan a alrededor del 10 % de los niños en edad preescolar y al 20 % de los que ya han empezado a asistir a la escuela.

Si bien la corrección con lentes puede compensar la mayoría de los problemas de este tipo, la presencia no detectada de estas afecciones puede interferir en el proceso madurativo de la capacidad visual. En este caso, pueden darse consecuencias irreversibles, como la aparición de un cuadro de ambliopía u ojo vago.

Por estos motivos, la detección precoz de los defectos de refracción infantil es un reto para los pediatras porque estas afecciones carecen de síntomas. En consecuencia, es necesario ejecutar estrategias específicas para descubrirlas.

Con este fin, la empresa GX2 ofrece maquinaria de alta tecnología que permite la detección temprana de estos problemas.

Detectar problemas de refracción infantil gracias al uso del refractómetro 2WIN de GX2 Uno de los productos destacados de esta empresa es el refractómetro 2WIN. Se trata de un innovador dispositivo binocular móvil y analizador de visión que facilita la detección de errores refractivos y problemas de visión.

Una de sus principales características es la capacidad de medir ambos ojos simultáneamente en condiciones de visión real, lo cual lo convierte en una herramienta esencial en el ámbito de la oftalmología, optometría y pediatría oftalmológica.

Este dispositivo emplea una luz infrarroja que se proyecta a través de las pupilas del paciente y hacia la retina, para generar un patrón específico de brillo que permite la detección de problemas de refracción. Además, el 2WIN es portátil, no invasivo y de fácil manejo. Gracias a estas características y funciones, es una opción ideal para distintos escenarios clínicos y aplicaciones.

Las características y funciones del analizador de visión Kaleidos de GX2 Por otra parte, el analizador visual Kaleidos de esta misma marca se presenta como una herramienta innovadora en el campo de la oftalmología y la optometría. Este refractómetro binocular móvil y analizador de visión también permite medir ambos ojos al mismo tiempo en condiciones de visión real.

Sus características principales lo convierten en un dispositivo automático, de uso sencillo y extremadamente rápido y preciso. Asimismo, funciona con independencia de las condiciones de luz ambiental, por lo que es adecuado para diversos entornos. En particular, este producto ofrece un informe de examen completo y claro, que es fácil de compartir, y almacena datos en línea para su consulta posterior o para mostrar al paciente.

Por último, Kaleidos es una herramienta versátil, portable y que funciona a baterías, contando con la capacidad de medir distintas desviaciones oculares en cuestión de segundos.

