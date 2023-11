La figura del director externo y por qué es importante contar con uno en la empresa

Cuando una empresa apuesta por una estrategia de crecimiento, con ella también crece el trabajo y los retos. Esto es completamente normal y forma parte del camino hacia el éxito.

En este contexto, contar con una buena dirección es fundamental, ya que de esto dependerá que el crecimiento se mantenga y se alcancen los objetivos planteados de la manera más conveniente o que, por el contrario, no se puedan superar los retos. En estos casos, contar con un director externo puede ser una de las mejores alternativas para garantizar resultados óptimos.

Para ello, es indispensable seleccionar los mejores profesionales, capaces de adaptarse en poco tiempo a un negocio y obtener resultados en línea con los objetivos. En Grownow nG, además de consultoría estratégica, puedes contratar a un director externo, interim manager o fractional manager, según las necesidades. La empresa cuenta en qué consiste la figura del director externo.

¿Qué es un director externo y cuál es su importancia dentro de una empresa en crecimiento? No todas las empresas que se encuentran en una etapa inicial cuentan con los recursos necesarios para hacerse con el mejor talento, lo cual puede hacer que lograr los objetivos empresariales sea más difícil. Por esta razón, un director externo puede ser la mejor solución para estos casos. Se trata de un profesional con experiencia, altamente cualificado y especializado en un área de actuación en específico que pasa a formar parte del equipo directivo de una empresa, como un profesional externo durante un periodo determinado de tiempo.

Su trabajo consiste en integrarse como uno más del equipo, con voz y voto en la toma de decisiones. Además, gracias a su experiencia y conocimientos, puede ayudar a guiar el rumbo de una empresa hacia su crecimiento y el alcance de sus objetivos planteados.

Por otro lado, su importancia se debe fundamentalmente a que se convierte en el actor principal en la toma de decisiones y en aspectos cruciales para el crecimiento y éxito de una empresa, como las tareas de planificación, ejecución y control del área de la que sea responsable.

Los beneficios de contar con un director externo Contratar los servicios de un director externo tiene importantes ventajas respecto a la contratación indefinida, como por ejemplo, el refuerzo interno en la gestión del equipo directivo, ya que es quien cuenta con el know-how sobre el área.

Asimismo, un director externo también garantiza flexibilidad, puesto que una empresa puede contratar sus servicios durante horas, jornadas, full-time o como refuerzo para un proyecto en concreto.

Por último, pero no menos importante, con la figura de un director externo se logra un importante ahorro en costes en cuanto a gastos de personal. Todos estos beneficios se traducen en rentabilidad y crecimiento rápido y escalable para una empresa.

La firma Grownow nG es especialista en este servicio y se centra en ayudar a cualquier empresa que necesite contar con un director externo experimentado para la dirección de su negocio. Contactando con los profesionales de esta compañía, se puede acceder a este servicio y comenzar a disfrutar de todas las ventajas y beneficios que tiene contar con un ejecutivo que garantice resultados desde el minuto cero.