El riesgo en las transacciones telefónicas con tarjeta de crédito, según PAYby CALL

Una de las principales herramientas del ser humano para comunicar, educar, trabajar, buscar entretenimiento e, incluso, realizar pagos, es el teléfono.

Esto ha supuesto tanto ventajas como desventajas. En la actualidad, las estafas por transacciones telefónicas ocupan un lugar importante entre los crímenes más comunes de esta naturaleza.

No obstante, expertos en seguridad advierten que existen protocolos, normas y métodos que pueden proteger al cliente durante los pagos por teléfono. Para ello, el PCI SSC es el Estándar de Seguridad de Datos de PCI, o dicho de otro modo, las normas que debe seguir cualquier empresa que procese datos de una tarjeta de crédito y su titular. Para cumplirlas, las personas deben usar un sistema de pago IVR como el que proporciona la empresa PAYbyCALL. Se trata de una solución novedosa y automatizada de pago que no almacena los datos.

Cuáles son los riesgos de hacer transacciones telefónicas con tarjeta de crédito Pagar un producto o servicio a través de una llamada telefónica es un proceso conocido como MO/TO (mail order/telephone order). En esta modalidad de pago la persona debe dictar al vendedor u operador los datos de su tarjeta de crédito. Aunque puede ser una forma sencilla de hacer una compra a distancia, hay ciertos riesgos que deben tomarse en consideración. Uno de los más comunes es el conocido como vishing. Este consiste en que los estafadores llaman a las personas haciéndose pasar por una empresa conocida. Así engañan al usuario y piden sus datos personales y bancarios.

Por otro lado, algunas llamadas pueden ser grabadas por motivos como control de calidad o incluso por entrenamiento del personal. Esto significa que los datos pueden quedar registrados y las posibilidades de que queden expuestos son altas. Asimismo, si la compañía no proporciona seguridad a sus llamadas, es probable que terceros la intercepten y guarden los datos proporcionados.

Soluciones para aumentar la seguridad y prevenir riesgos en los pagos por teléfono Las empresas que ofrecen las transacciones telefónicas como método de pago también deben ofrecer seguridad a sus clientes. En este sentido, recomiendan que los pagos en esta modalidad se realicen con un bot. Así, la operación se hace dentro de un sistema de reconocimiento de voz, en comunicación directa con la entidad bancaria y sin almacenamiento de datos. Por su parte, los clientes no deben ofrecer datos personales o bancarios a ningún agente u operador humano.

Este sistema es conocido como "sistema de pago IVR" (interactive voice response) y permite realizar transacciones sin que ninguna persona de la empresa intervenga. Además, cumple con los estándares PCI-DSS de nivel 1 en el sector de tarjetas de pago. Cada vez son más las empresas que aplican este modo de pago para ofrecer seguridad tanto a sus clientes como a ellos mismos. La empresa PAYby CALL es una aliada en este tema, ya que ofrece un método seguro y fácil de procesar los pagos. Garantizar la seguridad de los clientes es responsabilidad de las empresas.