NOÁTICA se posiciona a la vanguardia en auditoría de seguridad informática

Un pilar fundamental para proteger la integridad de datos, la privacidad y el funcionamiento de empresas y personas en todo el mundo es la seguridad informática.

Ejemplos recientes como el ataque al Ayuntamiento de Sevilla subrayan la necesidad imperante de una sólida defensa en el ciberespacio. La empresa NOÁTICA se posiciona como la respuesta definitiva a estos ataques, ofreciendo soluciones de auditoría de seguridad informática que garantizan la protección de datos e información sensible. En palabras del CEO de NOÁTICA, Ángel González, "nuestra misión es salvaguardar la integridad de la información y la protección de los sistemas en un entorno digital cada vez más peligroso".

Protegiendo el mundo digital: la auditoría de seguridad de NOÁTICA La auditoría de seguridad se centra en la detección de vulnerabilidades de ciberseguridad que pueden afectar a una empresa. Este proceso exhaustivo implica la evaluación de todos los aspectos de la seguridad informática, incluyendo a las personas, ya que, como señala Ángel González, "es sencillo para los piratas informáticos engañar a las personas y robar información empresarial si no cuentan con una formación básica en el área".

Una vez que se completa el análisis, los expertos proporcionan a las empresas propuestas detalladas para corregir las vulnerabilidades y mejorar la seguridad de sus sistemas. Estas propuestas incluyen una amplia gama de servicios especializados, como el cifrado de información, copias de seguridad, protección de correo electrónico, redes y ordenadores. Esta compañía también ofrece servicios de recuperación de datos, análisis forense de seguridad informática y programas de formación diseñados para potenciar la ciberseguridad de sus clientes.

En palabras de Ángel González, "la seguridad informática es una disciplina en constante evolución, y nuestros técnicos están preparados para enfrentar los desafíos cambiantes del ciberespacio. Nuestra misión es brindar a las empresas la confianza y la protección que necesitan para operar de manera segura en el mundo digital".

Más que una simple evaluación: auditorías de seguridad de NOÁTICA Esta empresa de programadores y servicios informáticos ofrece diversos tipos de auditorías de seguridad para empresas, que incluyen:

Auditoría perimetral Evalúa la posibilidad de que un atacante acceda a los servidores de una empresa.

Auditoría interna Determina el daño potencial que un atacante podría causar dentro de una empresa y evalúa la seguridad interna.

Test de intrusión Permite determinar si es posible explotar vulnerabilidades en los sistemas de información de la empresa.

Auditoría Wifi Analiza los puntos débiles de la red Wifi en la empresa, detecta vulnerabilidades y configuraciones deficientes.

Para llevar a cabo estas auditorías, emplean dos metodologías clave: la metodología OSSTMM y la metodología OWASP. La primera se centra en la seguridad operacional y permite comprender la interconexión de los elementos de seguridad en una empresa, mientras que la segunda se enfoca en las áreas de alto riesgo en la seguridad de aplicaciones web.

Ángel González, CEO de NOÁTICA, subraya que la seguridad informática no se limita a la evaluación de vulnerabilidades, sino que también abarca aspectos como la identificación de amenazas, el control de sistemas y programas instalados, planes de contingencia y recuperación de desastres, políticas de seguridad y medidas de seguridad preventivas y correctivas.

En un mundo en constante evolución digital, la seguridad informática se vuelve más crucial que nunca. El ciberataque al Ayuntamiento de Sevilla es solo uno de los ejemplos que demuestran la necesidad de proteger los datos y sistemas en un entorno cibernético peligroso. NOÁTICA, con su enfoque profesional y su compromiso con los más altos estándares de seguridad, se erige como la respuesta definitiva a los ciberataques, garantizando la integridad de la información en un mundo altamente conectado.