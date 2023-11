Naturelovers Wines y sus cavas y vinos ecológicos

El concepto del terroir y la producción basada en el respeto del medioambiente cada vez tienen más importancia dentro del universo del vino.

Durante los últimos años, los vinos ecológicos no solamente están ganando miles de adeptos a nivel global por su compromiso con la naturaleza, sino también por sus altos niveles de calidad.

La apuesta por la elaboración artesanal de cavas y vinos de altos estándares es lo que define a Cellers Most Doré, una bodega centenaria fundada en 1918 en Sant Sadurní d'Anoia. En su tienda online Naturelovers Wines, ofrece sus propios productos –además de una cuidadosa selección de otras bodegas- para aquellos amantes del vino que valoran los vinos ecológicos, así como la conservación de la esencia del terroir.

Las características de un vino ecológico Naturales, ecológicos, orgánicos, veganos, biodinámicos… Conceptos como estos no eran habituales en el mundo del vino hace unos años, pero hoy suelen guiar las elecciones de miles y miles de personas en todo el mundo a la hora de elegir un cava o un vino.

Acompañando la toma de conciencia de la sociedad sobre el impacto de las actividades humanas sobre el entorno natural, la industria del vino lleva tiempo adaptando su producción a prácticas respetuosas con el medioambiente. Los consumidores demandan cada día más productos de estas características, hasta tal punto que en la actualidad se consumen casi mil millones de botellas de vino ecológico por año a nivel mundial.

La certificación consensuada en el marco de la Unión Europea afirma que un vino es ecológico si las uvas se cultivan de acuerdo con principios como la no utilización de fungicidas, pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos artificiales. Además, la vitivinicultura ecológica debe contemplar la protección del equilibrio natural de los viñedos y su entorno durante el proceso de producción.

El compromiso con el medioambiente y la alta calidad de Naturelovers Wines En un comienzo, los vinos ecológicos y orgánicos no solían alcanzar las cotas de calidad de los elaborados con los métodos tradicionales. Muchas bodegas y enólogos de referencia a nivel global comenzaron a adaptar sus procesos a las nuevas demandas y hoy no existen diferencias significativas vinculadas con estos procesos. De hecho, algunos de los vinos más premiados de los últimos años ostentan certificaciones orgánicas, ecológicas o naturales.

Cellers Most Doré, a través de su plataforma Naturelovers Wines, ofrece una amplia variedad de vinos ecológicos y veganos, entre ellos los reconocidos tintos, blancos y espumosos de su línea Montesquius. Además de cavas y vinos de bodegas de otros puntos de España, propuestas de enoturismo y asesoramiento en vinos, tendencias y maridajes.