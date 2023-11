Alex Serra y su álbum 'Trance Life'

En una época en la que muchas formas de arte se han visto comprometidas y diluidas para adaptarse a las nuevas normas del reino digital en expansión, es cada vez más raro encontrar un verdadero artista que se dedique a su oficio y esté dispuesto a tomar el camino menos transitado para crear algo verdaderamente especial y original. En el clima actual de gratificación inmediata, donde la rapidez a menudo triunfa sobre la lentitud y la constancia, donde la imitación a menudo se disfraza de invención y donde tantas voces claman por una atención, es algo precioso cuando hay un artista que puede honrar plenamente el carácter sagrado de su propio proceso y llevarlo a cabo antes de apresurarse a compartir sus frutos con el mundo.

Alex Serra (Barcelona, 1985) tardó 7 años en dar forma a su voz y forjar el sonido de su primer álbum ‘In The Real World’ (Mundo Zurdo, 2019). Encuentros fortuitos con músicos de otras culturas, sonidos amazónicos, ritmos tribales africanos, chamanes y plantas maestras forjaron un sonido interior plagado de psicodelia, frecuencias downtempo y mensajes sanadores que han hechizado audiencias en todo el planeta (más de 50 millones de streams) y elevado a Alex Serra a la categoría de referente en las músicas de “Consciencia” con tan solo un álbum.

El género de músicas de Consciencia se acuña para definir la nueva cultura musical de un conjunto de comunidades alternativas, artistas, pensadores, músicos, bailarines, creadores audiovisuales y festivales en todo el planeta que abrazan una nueva cultura con unos valores que impulsan la desaceleración y retorno a las raíces como soluciones.

Las nuevas canciones que forman ‘Trance Life’ (House Of Frequency, 2023) empezaron a tomar forma en un pequeño estudio que Alex montó en un barco abandonado instalado en la huerta de Tierra Iris, una comunidad centrada en la agricultura regenerativa. Las grabaciones comenzaron en el año 2022 y tuvieron lugar entre el barco- estudio de Tierra Iris, los estudios de grabación House Of Frequency (antiguo sello de Alex -Mundo Zurdo- también trasladado a Ibiza y con un enfoque más internacional) y La Fournier (estudio-masia de Totidub).

'Trance Life' cuenta con las colaboraciones de Li Saumet de Bomba Estéreo, Perotá Chingó, Sam Garret, Ape Chimba y Jordi Cantos.

Los conciertos de Alex Serra & Totidub ya se han convertido en toda una experiencia que va mucho más allá de un simple show musical y respiran una intimidad más de ritual o Ceremonia. Es un proyecto musical metamórfico que junta a Artistas de diferentes disciplinas - la música de Alex & Toti junto a Didak Fernandez (drums) y Adri González (keys), la danza urbana y contemporánea de la compañía KAMPAI Dance Co, y los visuales hipnóticos de NA LUA (Aina Oset) - con la intención de explorar cómo el Arte colectivo puede llevar al observador a un estado de presencia muy profundo donde pueden ocurrir transformaciones milagrosas.

'Trance Life' se ha publicado el 14 de octubre Actualmente, Alex se encuentra presentando el álbum por diversas capitales europeas.

El primer concierto de presentación en España tuvo lugar el 27 de octubre en Paralelo 62 – Barcelona.

El siguiente será el 22 de noviembre. Sala Villanos (antigua Caracol). Madrid

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS trabaja en la comunicación del nuevo disco de Alex Serra.