5 consejos para elegir la primera bici, por Sanferbike

Actualmente, el interés por la movilidad sobre dos ruedas ha aumentado y se ha convertido en una moda.

Esto se debe principalmente a la necesidad de la sociedad de estimular hábitos tanto sustentables como saludables y a las ventajas de no exponerse a los problemas de congestión del tráfico en las grandes ciudades.

Si bien este escenario produjo una notable expansión en las ventas de bicicletas, muchas personas que se embarcan en la compra de estos vehículos a menudo suelen encontrarse con un stock muy variado de marcas, estilos y colores que genera confusión y temor de adquirir el producto equivocado.

En ese contexto, destacan las ofertas de Sanferbike, una tienda de ciclismo en Madrid que ofrece una infinidad de modelos de bicicletas de todas las categorías y las principales marcas. Además, desde la propia firma cuentan con una guía sencilla para quienes buscan su primera bici.

Aspectos a tener en cuenta a la hora de escoger una bici La adquisición de estos vehículos de 2 ruedas no es una actividad sencilla porque la oferta es enorme en cuanto a modelos y usos y existen muchas características a tener en cuenta para acertar con la bicicleta adecuada. Por este motivo, los especialistas de la tienda madrileña Sanferbike desarrollaron una breve guía con 5 consejos clave para elegir una bici.

En primer lugar, es necesario definir el uso que se le dará porque existe un sinfín de bicicletas en el mercado con diversas modalidades que se ajustan a cada necesidad. Definir el presupuesto es otra cuestión relevante para quienes se inician en el mundo del ciclismo, dado que conviene comenzar con algo más sencillo pero sin perjudicar un mínimo de calidad inicial.

Seleccionar la talla correcta de bicicleta es otro factor esencial para evitar posibles lesiones y disfrutar de la experiencia. Si bien internet está saturado de tablas de equivalencias para calcular cada talla, lo ideal es contar con un asesoramiento profesional para saber el modelo que mejor se adapte a la estatura, al tronco o las extremidades, pues es habitual que las grandes marcas no cuenten con el mismo tallaje.

La opción de comprar una bici de segunda mano resulta válida y es lícita, pero requiere que el comprador se asegure de la correcta procedencia del vehículo, y no siempre es fácil. Es recomendable no jugársela si no se está seguro.

Del mismo modo, aunque la estética es otro aspecto importante, según los expertos no debería condicionar la adquisición del vehículo porque lo realmente trascendente es que prime la funcionalidad.

Una multitud de marcas y modelos En Sanferbike se adaptan a cualquier capacidad adquisitiva y tipo de disciplina, con un amplio catálogo de las mejores marcas de bicicletas de montaña, de carretera, eléctricas, gravel, ciclocross, urbanas e infantiles.

Con tiendas físicas en Madrid, Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes, la firma de ciclismo realiza ventas online a toda España con productos que están ajustados y revisados en sus talleres, además de ofrecer diversas facilidades de pago y un asesoramiento continuo de expertos.

Sanferbike, en definitiva, facilita una gama completa de bicicletas para todas las edades y tipos que están listas para el disfrute de los ciclistas más exigentes.