¿Están las instituciones considerando a los discapacitados ciudadanos de segunda clase?. Capas de accesibilidad

El uso de capas de accesibilidad como una aparente solución para cumplir con las normativas de accesibilidad web es una lamentable tendencia que se ha consolidado en España.

Sin embargo, esta práctica, en lugar de mejorar la inclusión digital, perjudica a las personas con discapacidad, tratándolas como ciudadanos de segunda clase. Es un camino que las instituciones españolas deben abandonar de inmediato para cumplir con la normativa UNE-EN 301549:2022 en materia de accesibilidad web de forma digna para las personas. En Estados Unidos las asociaciones que ayudan a personas con discapacidad ya se han movilizado y han realizado un manifiesto titulado "Que no te engañen con las capas de accesibilidad" para denunciar este tipo de prácticas.

El engaño de la apariencia de accesibilidad Algunas instituciones en España han optado por implementar capas de accesibilidad, aparentemente para cumplir con los requisitos legales en materia de accesibilidad web. Sin embargo, en muchos casos, estas capas son meramente superficiales y no abordan adecuadamente las necesidades de las personas con discapacidad. Este enfoque puede generar una ilusión de cumplimiento normativo, sin realmente abordar las barreras de accesibilidad que siguen existiendo.

Ciudadanos de segunda clase Este camino incompleto e ineficaz deja a las personas con discapacidad en una posición de desventaja en el entorno digital. Se les priva de un acceso pleno y efectivo a la información y a los servicios en línea, relegándolos a un estatus de ciudadanos de segunda clase en el vasto mundo digital, lo cual es inaceptable en una sociedad moderna y progresista.

La urgente necesidad de un cambio de rumbo Es fundamental que las instituciones en España reconozcan este problema y abandonen esta práctica engañosa. En lugar de utilizar capas de accesibilidad como una solución de apariencia, deben comprometerse seriamente a implementar soluciones de accesibilidad auténticas y efectivas que atiendan las necesidades reales de las personas con discapacidad.

La denuncia desde Estados Unidos Esta problemática no se limita a España. En Estados Unidos, asociaciones relevantes como la "American Foundation for the Blind" y "WebAIM" han alzado la voz en denuncia contra este tipo de prácticas. Instan a la comunidad global a abordar la accesibilidad web de manera auténtica y efectiva. Es momento de unirse a esta lucha y denunciar cualquier práctica engañosa que trate a las personas con discapacidad como ciudadanos de segunda clase.

La voz de cada ciudadano es importante Cada individuo tiene el poder de marcar la diferencia. Si se encuentran sitios web que utilizan capas de accesibilidad de manera superficial, es importante denunciarlos. Las redes sociales, los canales de denuncia gubernamentales y las organizaciones de derechos civiles son plataformas poderosas para expresar la preocupación y compartir ejemplos de malas prácticas. La voz de cada ciudadano puede generar un impacto positivo y contribuir al cambio hacia una accesibilidad web auténtica.

Accesibilidad real, un imperativo inaplazable El tiempo de actuar es ahora. Las instituciones en España deben dejar de lado las soluciones parciales y superficiales y abrazar un enfoque auténtico para garantizar la accesibilidad web. Solo así se romperá la barrera digital que separa a las personas con discapacidad del pleno acceso a la información y a los servicios en línea. Es un deber moral y legal de las instituciones españolas garantizar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades en la era digital. Desde ADDAW instan a denunciar y alzar la voz por una accesibilidad real y equitativa para todos.