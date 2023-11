Es importante elegir un buen seguro de salud en las empresas

Los seguros de salud para empresas son una parte fundamental de la vida laboral de los empleados.

Además, pueden convertirse en una excelente herramienta para la retención de talento y para generar interés en candidatos. Por este motivo, es importante saber cómo elegir el seguro de salud perfecto para la empresa. Los beneficios a empleados, la cobertura médica y los proveedores con los que trabaja el seguro son algunas de las claves a tener en cuenta para elegir un buen seguro. Para ello, el broker Apropity ofrece servicios de asesoramiento y una plataforma innovadora para la retribución flexible a empleados.

Cómo elegir el seguro de salud para empresa más adecuado Apropity recomienda seguir algunas indicaciones para elegir un seguro de salud empresa bueno y que se ajuste a las necesidades de la misma. Primeramente, se debe prestar atención a la cobertura y evaluar la red de proveedores con la que trabaja. A su vez, pueden realizarse estudios de reseñas y valoraciones online para conocer de primera mano lo que otros usuarios han experimentado. Otro punto importante que se puede trabajar son los espacios y momentos de consulta con empleados, ya que estos serán los principales beneficiarios del plan escogido. Esto además asegura un proceso transparente para validar consultas, pedidos y sugerencias.

Además de las recomendaciones, Apropity destaca algunos de los errores más comunes que los empleadores cometen al elegir seguros. El primero y principal es concentrarse solo en el coste del mismo. Ver los seguros como un mero gasto, y por ende buscar el más económico, es un gran error que compromete la calidad del servicio. Otros dos errores vienen interrelacionados: la falta de consulta y el ignorar necesidades específicas. Cuando no se habla con los empleados, no se conocen sus requisitos. Esto hace que las mismas no sean tenidas en cuenta a la hora de pensar en un seguro de salud para empleados. Nuevamente, el bienestar del empleado y el ambiente de trabajo se ven comprometidos.

Por qué es importante garantizar beneficios a empleados El valor que tienen los beneficios a empleados es lo que convierte a un seguro médico empresa en una verdadera inversión, y no un gasto. Estos beneficios pueden consistir en descuentos en restaurantes, gimnasios, cines... También acceso a consultas nutricionales, psicoterapia y demás. Ofertas formativas y descuentos en medios de transporte también son otras opciones.

Los planes de beneficios a empleados son un gran atractivo a destacar para atraer talento a una empresa o retenerlo. No se trata solo de retener talento, sino de fomentar el bienestar de los empleados, ya que esto los hace más productivos y competitivos. En este sentido, Apropity ofrece una plataforma innovadora y automatizada para la gestión de estos beneficios, proveedores y coberturas. La misma cuenta con un servicio para personalizar planes de retribución flexible según necesidades de la empresa y sus empleados. Gestionar la retribución flexible de manera digital y gratuita es posible con Apropity y su servicio e-flex.