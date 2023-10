Planificar viajes en vehículos por España, de la mano de Nómadas TV

El furor por el caravaning, autocaravaning o road trip ha dejado en evidencia la falta de áreas de autocaravanas en España, las cuales no alcanzan a satisfacer la demanda de los viajeros que buscan espacios para descansar.

Tampoco las webs de turismo y aplicaciones ofrecen herramientas para planificar viajes, uniendo los destinos, recursos y actividades turísticas del mismo con los turistas o viajeros. En este sentido, Nómadas TV en breve será el portal de referencia para las personas que buscan información útil para organizar su itinerario de viaje.

Nómadas TV, una plataforma turística pensada para el turismo sobre ruedas A día de hoy, Nómadas TV se encuentra en fase final de desarrollo y en proceso de carga de contenidos, ofreciendo actualmente un documento con 10 destinos poco conocidos y acceso gratuito durante el primer año, para todas aquellas personas que se registren en la web, desde que se haga su inauguración oficial, que se prevé en el primer trimestre de 2024. Por supuesto, ya podrá disfrutar de las funcionalidades que se encuentran activas.

Muy pronto en un par de clics se podrá buscar recursos, descubrir destinos, seleccionar cualquier necesidad para un vehículo en ruta, alojamientos y actividades para el disfrute, entretenimiento y conocimiento del destino elegido, además de poder planificar desde un único sitio el viaje y obtener un cuaderno de ruta que seguir y llevar para su consulta o edición en el móvil. Todos los recursos imprescindibles antes, durante y después de un viaje, para que al regreso los usuarios y usuarias solo tengan una colección de momentos inolvidables que recordar y contar.

Nómadas TV y su gran conocimiento del mercado del turismo sobre ruedas Entre 2022 – 2023, Nómadas TV ha recorrido más de 150.000 kilómetros por la península ibérica, visitando territorios y recursos, con su propio vehículo vivienda propio, desarrollando una investigación actualizada, permanente en vivo y en directo, sobre las necesidades y áreas de mejora del segmento del Turismo Itinerante y dónde o cómo cubrirlas. Saben lo que necesitan las personas que hacen turismo sobre ruedas.

Su destino final es ofrecer comodidad, seguridad, facilidad y rapidez para planificar cualquier viaje, en cualquier tipo de vehículo, teniendo acceso a todo tipo de recursos, áreas de servicios, campings, alojamientos, gasolineras, farmacias, policía local, etc., y en no pocos casos, con descuentos para usuarios y usuarias de la comunidad. Además de detallar las características naturales de los destinos, junto con las actividades turísticas y recreacionales que se ofrezcan en el destino o cerca del mismo.