Llega la revolución digital en la gestión inmobiliaria y su expansión internacional con InmoCM

InmoCMS, el CRM inmobiliario ha dejado huella en el mercado español, está dando un salto audaz hacia la expansión internacional. Con su magnífica posición en España, el interés por InmoCMS en América Latina se materializa con su llegada a Brasil de la mano de Inovantia y su CEO Jose Castro. Este movimiento no solo transformará la forma en que se gestionan las propiedades en Brasil, sino también abrirá las puertas a nuevas oportunidades en el continente latinoamericano.

Expansión a Brasil con Inovantia como socio estratégico La entrada de InmoCMS en Brasil es el resultado de una colaboración estratégica con Inovantia, una empresa referente en tecnología y desarrollo de software. Brasil, con su creciente mercado inmobiliario y su enfoque en la transformación digital, se presenta como el terreno perfecto para la expansión de InmoCMS. La experiencia de Inovantia en la región y su compromiso con la innovación hacen de esta colaboración una combinación poderosa para llevar la gestión inmobiliaria a nuevas alturas en el país sudamericano.

Digitalización de inmobiliarias: gestión rápida y desde cualquier lugar La era digital ha llegado al mundo inmobiliario, e InmoCMS se encuentra a la vanguardia de esta revolución. Su plataforma no solo es un CRM inmobiliario referente, sino que también ofrece una solución integral para la digitalización de las inmobiliarias. Con InmoCMS, la gestión de propiedades se vuelve más eficiente, rápida y accesible desde cualquier lugar, tanto desde la oficina como en las visitas a las propiedades.

Características destacadas de InmoCMS CRM Inmobiliario Integral: InmoCMS no solo se limita a la gestión de propiedades; incluye un potente CRM inmobiliario que abarca clientes, agentes, citas y partes de visita digitales, proporcionando una visión completa de todas las interacciones relevantes.

Página Web Inmobiliaria Gratis: Todos los planes de InmoCMS incluyen la creación gratuita de una página web para la inmobiliaria , ofreciendo una presencia en línea profesional en cuestión de minutos.

Gestión de Personal: InmoCMS facilita la gestión de equipos, asignación de tareas y seguimiento del desempeño del personal, mejorando la eficiencia operativa.

Gestión de Calendario: La herramienta de calendario integrada permite una programación eficiente de citas, reuniones y eventos, optimizando el tiempo de trabajo.

Citas y Partes de Visita Digitales: La capacidad de programar citas y completar partes de visita de manera digital no solo ahorra tiempo, sino que también reduce el uso de papel y simplifica los procesos administrativos.

Declaraciones del CEO de InmoCMS "La expansión de InmoCMS a Brasil marca un hito significativo en nuestra trayectoria. Estamos emocionados de asociarnos con Inovantia y llevar nuestra experiencia en gestión inmobiliaria a nuevos horizontes. Además, la digitalización completa que ofrecemos está revolucionando la forma en que las inmobiliarias operan, permitiendo una mayor eficiencia y flexibilidad en un mercado cada vez más dinámico", dijo Iñigo Ibargutxi.

Para más información sobre InmoCMS y probarlo gratuitamente 30 días, se puede visitar su sitio web o a través de soporte@inmocms.com.