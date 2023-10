Le Wagon ofrecerá formación gratuita en profesiones digitales de futuro

Para reforzar su compromiso con el empleo, Le Wagon lanza Tech Bytes, un programa de formación gratuito y abierto al público para formar profesionales en dos de las profesiones con más futuro: desarrollo web y análisis de datos La digitalización de la economía en busca de la eficiencia y la sostenibilidad acaparan gran parte de la demanda de profesionales para la próxima década. A pesar de que el paro en menores de 25 años sigue siendo de dos cifras (28,9%), las empresas continúan teniendo problemas para encontrar talento cualificado en profesiones digitales.

Por otra parte, el empleo en TIC creció un 18% desde el 2020 y otros estudios del sector apuntan a que el crecimiento en la demanda de empleos digitales se sitúa en el 7% anual. El programa gratuito Tech Bytes, que se llevará a cabo entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre, y ofrecerá a los alumnos la posibilidad de presentar un proyecto y ganar una beca completa para uno de sus bootcamps.

Las profesiones más demandadas en el 2030 aún no se dictan aún en la mayoría de las universidades. Bajo esta premisa, Le Wagon, escuela tecnológica líder en formación para profesiones digitales, ha decidido lanzar un programa de formación gratuito y abierto al público sobre Desarrollo Web y Análisis de Datos. El programa contará con 4 talleres prácticos donde los participantes adquirirán una serie de habilidades y herramientas que les permitirán crear y llevar a cabo su propia idea de proyecto tech.

"Sabemos que en el sector privado hay una alta demanda de empleo en profesiones digitales y, por otro lado, nos encontramos con un alto desempleo juvenil. Ante este escenario queremos ser el punto de unión que permita dar acceso a formación a personas que generalmente no pueden acceder a programas de este tipo y ayudarles a incorporarse a un mercado del trabajo o a comenzar un nuevo emprendimiento", afirma Marta Morais, directora de Marketing para el sur de Europa de Le Wagon.

Los talleres Tech Bytes se llevarán a cabo entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre. Los asistentes tendrán la posibilidad de enviar su propuesta de proyecto y el ganador obtendrá una beca completa para cualquiera de los bootcamps ofrecidos por Le Wagon en España o Portugal. Las personas que quieran acceder a este programa gratuito pueden hacerlo en la web: https://info.lewagon.com/tech-bytes

La formación comienza con una introducción a HTML y CSS, donde los estudiantes podrán crear su propia landing page, para luego adentrarse en la automatización de datos mediante el uso de APIs. Posteriormente, se enfocarán en los fundamentos de SQL para la manipulación eficiente de datos. Finalmente, aprenderán a realizar visualizaciones de datos (Data Viz) utilizando Looker Studio, lo que les permitirá transformar datos en informes y paneles informativos personalizables.

Le Wagon, escuela especializada en formación para profesiones digitales, está presente en 45 países y lleva a cabo programas para las principales profesiones demandadas por la nueva economía digital. En sus centros de Madrid y Barcelona imparte cursos en Desarrollo Web, Analista de Datos y Data Scientist. La próxima promoción, que comenzará el 15 de enero, cubrirá justamente tres de las diez profesiones digitales con más futuro según Le Wagon.

Analista de datos y desarrollador web, entre las profesiones emergentes más importantes del futuro

Una cantidad ingente de datos producidos cada segundo ha obligado a las compañías no solo a digitalizar procesos para poder competir en el nuevo entorno, sino a buscar perfiles capaces de traducir esos datos en información de valor para cualquier empresa u organización. De esta manera, las compañías pueden tomar decisiones estratégicas. A pesar de esto, más del 90% del big data nunca se analiza y el 60% pierde valor en cuestión de segundos, de acuerdo con el estudio: "Big Data: el poder de los datos", publicado por Fundación Innovación Bankinter.

En torno a la interpretación y análisis de los datos surgen dos profesiones, ambas ofrecidas por Le Wagon: data scientist y un data analyst.

Un científico de datos se encarga de predecir el futuro a partir de patrones previamente registrados, se plantea preguntas y extrae la información a partir de varias fuentes. Algunas de las labores de un científico de datos son diseñar e implantar estrategias de gestión de la información y analizar datos cualitativos y cuantitativos del entorno digital.

Por el contrario, el analista de datos se encarga de responder a las preguntas planteadas por el científico de datos. Entre sus tareas destacan: la extracción de datos, el procesamiento de los mismos y su síntesis para poder obtener conclusiones y así poder resolver problemas que puedan surgir; es decir, el análisis de data es una función posterior a lo ya registrado y se distingue por el desarrollo de modelos estadísticos.

Los expertos creen que la cantidad de puestos vacantes para científicos y analistas de datos crecerá considerablemente durante la próxima década. La Guía Hays del Mercado Laboral 2023 constata que los perfiles más demandados del sector IT este año son los de Front End Developer, Java Developer y Python Developer.

En cuanto a desarrollo web, más de lo mismo. La digitalización de los negocios, el auge del e-commerce y el crecimiento de las aplicaciones móviles ha llevado a que la demanda de desarrolladores web crezca exponencialmente y se espera que lo siga siendo hasta al menos 2030. "Buscadores de empleo como Infojobs registran más de 300.000 ofertas de empleo para desarrolladores webs cada año, las cuales no son cubiertas en su totalidad por programadores españoles", afirma Juan Bernardo, City Manager de Le Wagon.