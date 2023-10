Winter Home: la caja de Blissim de noviembre promete una tez saludable para enfrentar los días grises

A la venta a partir del 2 de noviembre en www.blissim.es, la cajita de noviembre ofrece una selección de 5 productos 100% franceses para el rostro, cuerpo y cabello para un look de belleza invernal muy favorecedor El frío del invierno se acerca. Por eso Blissim, el "discovery ecommerce" de belleza líder en descubrimiento de productos del sector, con sede en Francia y presencia en Alemania y España, apuesta por una caja este mes de noviembre para iluminar los días. Incluye una selección de productos de belleza de marcas exclusivas que ayudarán a enfrentar el clima invernal con una piel saludable y radiante.

¿Qué hay en su interior?

Dentro, se podrá encontrar, el serum nutritivo "Skin City" de My Mira, con una fórmula 100% natural con aceites puros y esenciales; el shampoo reparador de SPECIOLOGY, rico en proteína natural queratina para reparar y fortalecer el cabello; el tratamiento reafirmante de HUYGENS, que ofrece un efecto rellenador instantáneo y un brillo saludable; la crema hidratante corporal de VOILÀ con aroma a flor de naranjo, que deja la piel nutrida y reparada, y, el bálsamo y colorete en barra "Fantastick- Le rose" de Pomponne, una barra de ingredientes de origen natural 2 en 1 para mejillas de muñeca y labios rosados.

Disponible en www.blissim.es desde 16,90€ con envío incluido (valorada en 58€).

Acerca de Blissim en Francia

Creada en 2011 por Quentin Reygrobellet, CEO, y Martin Balas, COO, Blissim es el líder en suscripciones y el 5º minorista de belleza en Francia. Actualmente Blissim es un ecosistema dedicado a todo tipo de cosmética y cuidado personal (e-shop, suscripciones, corners, estudio de marcas, etc.) gracias a su comunidad y a su papel de prescriptora de belleza.

Blissim cuenta con más de 300 marcas en Francia, desde los gigantes del sector hasta las nuevas marcas emergentes con el sello "Green" y "Made in Francia".

Es precursor de un nuevo modelo de consumo de belleza, líder en servicios de suscripción de cajas de belleza en Francia con una oferta personalizada gracias a los datos y una e-shop de rápido crecimiento.

La empresa francesa, que cuenta con 70 empleados, tiene un total de 2 millones de visitas al mes en su tienda virtual, 1,2 millones de clientes y una sólida comunidad de más de 200.000 suscriptores mensuales en Francia y 421.000 suscriptores en su cuenta de Instagram. El perfil de cliente de Blissim es una mujer de 25 a 35 años (80% en las regiones francesas - 20% en Ile de France).