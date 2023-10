El inglés en el mundo del trabajo: Las 10 profesiones que más demandan este idioma en España

Álvaro Ruiz, VP de Acquisition de la compañía, explica que el objetivo de este estudio ha sido "analizar qué puestos de trabajo y regiones son los que más demandan un buen nivel de inglés, así como ayudar a las personas que aspiran a encontrar un mejor puesto (en un campo en particular) y que requieran una alta eficiencia en ciertas habilidades, tales como las lingüísticas" Los puestos relacionados con la ingeniería, las ventas y el sector técnico encabezan la lista de los empleos que más requieren el dominio de este idioma, encabezando el ranking los ingenieros, que suponen 1 de cada 10 trabajos ofertados.

Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco concentran el 36 % de las oportunidades laborales para los candidatos con un buen nivel de inglés, según el estudio realizado por EF English Live.

El dominio del inglés es cada vez más un factor determinante para conseguir un buen trabajo en España. Sobre todo, en los sectores de negocios, consultoría y gestión empresarial, ventas e ingeniería, que representan un tercio (35 %) del total del análisis realizado por EF English Live -parte de EF Education First, la mayor empresa privada del mundo en el sector de la formación internacional-.

Las regiones situadas en el levante español ofrecen una amplia oferta de trabajo para aquellas personas que hablen inglés, situándose entre las 10 primeras del país, exceptuando a Murcia, según el estudio realizado por EF English Live, que ha recopilado y analizado más de 12.000 anuncios de trabajo de las principales bolsas de empleo españolas que incluían el inglés entre las principales habilidades requeridas. El estudio ha analizado en profundidad los roles, así como la experiencia necesaria para los mismos, con idea de identificar los sectores en los que esta lengua universal es más demandada.

Los puestos en los que más se valora el conocimiento del inglés

La ingeniería es el puesto de trabajo que encabeza el estudio en lo que a la demanda de inglés en España se refiere, apareciendo en una de cada diez ofertas laborales publicadas. Los ingenieros que dominan esta lengua, con una experiencia media y senior, son siete veces más requeridos. Una evidencia de que el inglés es hoy un requisito indispensable para poder progresar profesionalmente en esta área.

En cuanto al sector de las ventas, que ocupa el segundo puesto, el inglés para este rol es tres veces más demandado que para, por ejemplo, un recepcionista.

En tercer lugar, están los profesionales técnicos, que, al igual que ocurre con los ingenieros, requieren de un buen nivel de inglés a medida que van creciendo en sus carreras.

Sectores con más demanda de inglés

El sector de negocios, consultoría y gestión se posiciona como el primero en el ranking, con más de un 14% de empleos que requieren conocimientos de inglés. Combinados con el sector de ventas (14%), constituyen casi un tercio de todos los puestos analizados en el estudio (28%). La ingeniería (12%) y los oficios cualificados (11%) ocupan el tercer y cuarto puesto, con más de una quinta parte del estudio. Estos resultados subrayan el valor del dominio del inglés, incluso para quienes tienen formación técnica. Sorprendentemente, sectores como la hostelería (6%), el marketing (5%) y la educación (5%) muestran una menor demanda de profesionales de habla inglesa.

Comunidades Autónomas con más demanda de inglés

Sobre las comunidades autónomas de España, Madrid y Cataluña encabezan, respectivamente, la lista de las que más demandan este idioma para trabajar. Un 13,6% de las ofertas que requieren un nivel de inglés alto, están en Cataluña. A continuación, aparece Madrid, que se encuentra en segunda posición con un 12,20% de los puestos analizados. Le siguen el País Vasco y Andalucía, con más de un 10% de las ofertas. En total, las cinco CCAA ocupan el 55% de las ofertas laborales con más demanda de inglés del país.

En cuanto a las comunidades con menos demanda de inglés, se sitúan Ceuta, Extremadura y La Rioja, las cuales ocupan conjuntamente el 2,92% de todas las ofertas de empleo del estudio.

A excepción de Murcia, toda la costa este peninsular se sitúa entre las 10 primeras en cuanto a demanda de profesionales de habla inglesa.

Álvaro Ruiz, VP de Acquisition de la compañía, explica que el objetivo de este estudio ha sido "analizar qué puestos de trabajo y regiones son los que más demandan un buen nivel de inglés, así como ayudar a las personas que aspiran a encontrar un mejor puesto (en un campo en particular) y que requieran una alta eficiencia en ciertas habilidades, tales como las lingüísticas".

El estudio incluye más de 12.000 anuncios de trabajo publicados en las plataformas españolas Indeed, Infojobs y Jooble analizados en el período comprendido entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2023. Se puede acceder a una muestra de los datos aquí.

