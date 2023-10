ADT lanza su renovada app ADT Smart Security, apostando por el hogar digital y el control centralizado

Con una renovada app ADT Smart Security, el usuario podrá gestionar su hogar y su seguridad a través del dispositivo móvil, las 24 hs. del día, los 365 días del año. Entre las novedades más destacadas, llega Android Car que permitirá gestionar la alarma directamente desde el automóvil. Ahora, la app cuenta con un botón de asistencia que permitirá contactar con la CRA desde cualquier ubicación y poder solicitar así, la ayuda necesaria en situaciones de emergencia ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, continúa innovando su cartera de productos para brindar seguridad a hogares y familias de forma sencilla y dinámica.

Enfocado en desarrollar el hogar digital del futuro, la compañía presenta su renovada plataforma ADT Smart Security con una nueva experiencia de usuario, una mejor usabilidad, rendimiento y nuevas funcionalidades y con un sistema escalable que se adapta a las necesidades de protección y seguridad de cada hogar y cliente.

Disponible para iOS y Android, el usuario podrá gestionar su seguridad y conocer el estado de su hogar a través de su dispositivo móvil las 24 horas del día, los 365 días del año, facilitándole así un control completo de su hogar de manera remota.

La renovada app ofrece tres niveles de protección y gestión del confort del hogar: seguridad con tranquilidad y protección 24/7/365, video-inteligencia que permite la visualización de todo lo que ocurre en el hogar y conectividad para hacer el día a día mucho más fácil.

"Continuamos trabajando día a día para que la experiencia de nuestros clientes sea cada vez más sencilla y segura. Con nuestra renovada app ADT Smart Security, el usuario podrá acceder al estado de su hogar desde su dispositivo móvil, a la vez que podrá gestionarlo de forma mucho más sencilla", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

Funciones más accesibles y vinculaciones de sistemas más efectivos

El renovado sistema permite el acceso rápido a la pestaña Actividad con un solo toque, en donde el usuario podrá consultar el historial cronológico de su actividad, a la vez que podrá acceder directamente a sus videos y capturas de imagen. De esta manera, el usuario tendrá al alcance de su mano la verificación de lo ocurrido y poder cerciorarse de que todo esté en orden y sin problemas junto a la navegación inferior en donde se incluyen también las pestañas de Inicio y Vídeo, que harán el acceso a la información mucho más sencillo.

Por otro lado, la vinculación de los sistemas redirigirá de manera cómoda, fácil y rápida a la vinculación de otros sistemas de alarma. Ahora, el usuario podrá gestionar varios sistemas desde una misma app, como por ejemplo su hogar habitual, las segundas residencias, casas de familiares o negocios, de una manera práctica y sencilla.

Su pantalla personalizable permite editar la pantalla de inicio para acceder rápidamente a las funciones favoritas o más utilizadas, a la vez que se podrá añadir o reordenar según se necesite. El usuario podrá también ocultar las tarjetas de la app que no use con frecuencia. Las tarjetas de acción son ahora más sencillas y permiten interacciones rápidas y atractivas, además de la posibilidad de la muestra de una única vista de todos los controles que se necesitan.

Permitiendo la personalización de la pantalla con acceso directo a las funciones más utilizadas por cada usuario, e incorporando ahora la variante de "modo claro" y "modo oscuro", la renovada app ofrece una mejorada experiencia convirtiéndola en una plataforma única en cada caso.

Otra de las innovaciones de la app será la llegada de Android Car, que permitirá, una vez que el cliente lo active, poder gestionar su alarma también desde su coche, pudiendo armar o desarmar su sistema de seguridad cuando salga de su garaje, además de recibir notificaciones y recordatorios tales como el de armado.

Protección remota con profesionales altamente capacitados

Además de las múltiples funciones de la nueva plataforma ADT Smart Security, la compañía ofrece la protección más efectiva a través de su Central Receptora de Alarmas (CRA), compuesta por profesionales altamente capacitados, que ofrecen una seguridad completa al usuario. Ahora y gracias a las nuevas funcionalidades, el usuario podrá contactar con la CRA desde cualquier ubicación y a través de un botón y solicitar así la ayuda necesaria. Los operadores de la CRA contactarán con el usuario para verificar la alarma asistencial (caída, accidente, emergencia, robo, etc.).

De esta manera, la Central Receptora de Alarmas se encarga de la recepción, verificación y el tratamiento de las señales de alarma, en donde cada salto de alarma que sea susceptible de contar con la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) o emergencias será verificado por operadores profesionales, siguiendo los protocolos que marca la legislación vigente.

"La seguridad es lo más importante para nosotros y por ello, siempre nos esforzamos por brindar el mejor servicio a nuestros clientes, a través de nuestras innovadoras soluciones. La renovada plataforma ADT Smart Security es ahora más amigable y de uso sencillo, diseñada para brindar una nueva experiencia de usuario, con un mejor rendimiento, velocidad y funcionalidades que le permitirán disfrutar de la seguridad total, para que ninguno de nuestros clientes quede desprotegido. Con llamada directa a nuestra CRA y funcionalidades nuevas como Android Car, nuestra nueva app promete facilitar la cotidianeidad de nuestros clientes y mantenerlos seguros las 24 horas del día", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.