La hoja de ruta de las Fintech y sus protagonistas en 2024

La industria FinTech se dará cita, el próximo 14 y 15 de noviembre, en Truss Madrid del WiZink Center, con motivo de la celebración de la V edición del FinTech Innovation Summit, un evento que se ha convertido en referente del sector. En el marco del #FIS23 se presenta la II Edición de los Financial Innovation Awards (FIA), que busca premiar a los protagonistas de la innovación financiera Madrid acoge la V Edición del FinTech Innovation Summit con una serie de conferencias magistrales de alto nivel de la mano de influencers de la industria; paneles de expertos interactivos, workshops y estudios de casos basados ​​en soluciones con un enfoque en el aprendizaje y en la creación de alianzas en el sector Financiero y FinTech.

El evento está dirigido al ecosistema FinTech, profesionales de la industria de las finanzas, la criptoeconomía, la tecnología y el sector jurídico. Más de 400 profesionales podrán debatir, compartir e inspirarse en casos prácticos además de tener la oportunidad de generar contactos y alianzas.

El encuentro, organizado por Urban Event Marketing Agency, contará con la participación destacada de expertos como Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital Fintech; Arturo González Mac Dowell, presidente de AEFI; Penélope Fernandez Calle, Digital Customer Manager en WiZink Bank; Juan García, CEO de Tuio; Paz Comesaña, directora de marketing, publicidad, alianzas y CRM y, Pedro Tomé, director de Innovación Disruptiva y Analítica Avanzada de EVO Banco; José María Baños, socio director del departamento de negocio digital de Letslaw by RSM, Miguel Abreu, CEO de Tu CEO Copiloto; Ana Hernández, Co-fundadora de Abbaco Markets; Ricardo Antuña García, Presidente de Veltis Rating; Efrén Feliu Torres, climate Change Adaptation Manager of Tecnalia; Daniel Ritchie, product Director de Snowdrop Solutions; Raúl Tapias, head of Southern Europe de Threatmark; Carlos Alvite, senior Solution Consultant de Abbyy; Julián Díaz-Santos, Co-CEO & Co-Fundador de Unnax;, Isidoro Martínez Soñora CEO y fundador de Tecalis; Júlia Turbany, VP Sales Spain de Swan; Víctor Pardo Iniesta, CEO & Co-Founder de Inespay; Juan Antonio Calles García, CEO de Zerolynx; Carlos Úbeda, experience Design Director en Designit , Michele Giovanni Occhionero, managing director de ASC Technologies , entre muchos otros.

Como novedad en esta quinta edición, se realizarán diferentes talleres que tienen como objetivo introducir a todos los asistentes en el mundo de la WEB3, NFTs, DeFi, CBDCs, stablecoins, metaverso o DAOs.

Se celebrará durante el martes 14 y miércoles 15 de noviembre, comenzando a las 09:00 horas. Estará patrocinado por Unnax, Metlife, Threatmark, ASC Technologies , Swan, Snowdrop Solutions, Tecalis, Abbyy, Fexco, Advantio, Zerolynx, Inespay, Designit , Sabbatic, Bonitasoft , Universidad de Murcia y Tokencrowd.

Contará con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y, de AEFI, MAD FinTech, Foro ECOFIN, FIFED, ASEAFI, AOTEC, AEMME, colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y Leon, colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana, Ingeniería Informática – CCII, Territorio FinTech, el Asesor Financiero, la Revista de Transformación Digital, Digital Innovation News, Marketing Insider Review, Cointelegraph, El Periódico PublicidAD, QUUM Comunicación, Interactiva Digital, Freelance Press, Big Data Magazine, La Latina Valley, el Clúster Big Data Madrid y la Fundación Big Data, Control Publicidad, Revista Retail Actual, The Standard CIO, tiempodeinversion.com, Comunicaciones Hoy, Interempresas, PCTLEGANÉS, Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Región de Murcia, Ahora TV, Aquí Radio, Gran Vía Radio, Blockchain TV, entre otros.

Para asistir al evento, se pueden conseguir las entradas aquí.

Más información de los II Financial Innovation Awards: https://urbaneventmarketing.com/financial-innovation-awards-2023/