Éxito total de la octava edición de DIVERSITY AND INCLUSION SUMMIT organizado por INTRAMA, el evento profesional de referencia en diversidad, equidad e inclusión

La octava edición de DIVERSITY AND INCLUSION SUMMIT organizado por INTRAMA reunió en el teatro Goya Multiespacio a más de 500 profesionales a lo largo de la jornada bajo el lema del compromiso con la diversidad.

INTRAMA presentó el Informe VariableD´24, un estudio de referencia en la materia que recoge la estrategia de diversidad e inclusión de las empresas más comprometidas con la DEI.

Vicente Marcos, Director General de INTRAMA, entregó la certificación TOP DIVERSITY COMPANY a las 50 empresas en España con mejores prácticas en diversidad e inclusión.

DIVERSITY AND INCLUSION SUMMIT, uno de los eventos pioneros y referentes profesionales en diversidad e inclusión, ha superado todas las expectativas en esta octava edición, contando con el apoyo de patrocinadores de la talla de:

Patrocinadores premium: Leroy Merlin, NTT Data, Naturgy, Schneider Electric.

Patrocinadores golden: Generali, Ilunion, SAP.

Patrocinadores silver: AXA, CaixaBank, Ferrovial, Fundación Teresa, Intercultures, JD, Orange, Pepsico, Redeia, Santander España, Catering Teatro Goya.

Colaboración con Sonrisas sin Cáncer.

Mesas de opinión El evento estuvo compuesto por interesantes mesas de opinión llevadas a cabo por 30 profesionales de primer nivel en las que han expuesto su visión y compromiso con la diversidad y la inclusión y han compartido buenas prácticas en cada una de las dimensiones de la misma.

Ponencias inspiradoras Se desarrollaron igualmente ponencias inspiradoras que abrieron la mente en temas tan trascendentes como inteligencia emocional aplicada a la diversidad, publicidad inclusiva, discapacidad en el mundo de la tecnología y el poder de la competencia intercultural.

Espacio de reflexión y networking El congreso es desde hace años el punto de encuentro de todas las personas profesionales del área de diversidad e inclusión y de aquellas que quieran inspirarse en las mejores prácticas llevadas a cabo por las empresas líderes en el tema.

El público asistente se ha beneficiado de un formato interactivo en el que han podido participar activamente a través de herramientas digitales, con casos prácticos, en los que se ha podido reflexionar y compartir en redes sociales las conclusiones. Además, se ha tenido la oportunidad de hacer networking efectivo junto a profesionales de diferentes sectores durante el coffe break y el cóctel de despedida.

Informe VariableD’24: certificación TOP DIVERSITY COMPANY Vicente Marcos García, Director General de INTRAMA, presentó el resumen ejecutivo del Informe VariableD’24 en el cierre del evento, un informe que recoge más de 18 sectores de actividad y abarca un total de más de 500.000 personas empleadas a nivel nacional y más de 1.500.000 a nivel mundial, a través de las 50 empresas en España representadas en el mismo. Se trata de un estudio muy completo y prestigioso que recoge los mejores casos de éxito de las empresas con mejores prácticas en equidad, inclusión y diversidad.

Además, las empresas recogidas en el informe son galardonas con la certificación TOP DIVERSITY COMPANY. Tras siete ediciones, posiblemente el reconocimiento más prestigioso a nivel nacional, otorgado a las 50 empresas donde las políticas de diversidad se convierten en un activo real y un eje estratégico dentro de la compañía.

Esta edición, las empresas galardonadas han sido:

Admiral, Agbar, Alain Afflelou, Allianz, American Express, Axa, Basf, BBVA, Caixabank, Cepsa, Correos, Danone, Dell, Día España, DoValue, Eviden, Ferrovial, Fetico, Fujitsu, Fundación Teresa, GE HealthCare, Generali, GFT, Heineken, Ifeel, Ilunion, Leroy Merlín, Mapfre, Nationale-Nederlanden, Naturgy, NTT Data, Orange, Otis, Pascual, Pepper Group, Pepsico, Pfizer, PTC, Redeia, Sacyr, Santander España, Sap, Schindler, Schneider Electric, Securitas Direct, SGS, Siemens, Sodexo, Specialisterne y Takeda.

Desde INTRAMA dan la enhorabuena a todas las empresas certificadas y ponen el foco en la novena edición de DIVERSITY AND INCLUSION SUMMIT 2024.

Sobre INTRAMA Partner global de recursos humanos experto en proyectos de formación, consultoría en materia de diversidad y bienestar. Especializados en la organización de eventos profesionales en estas temáticas. INTRAMA está formado por un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia. Hace casi diez años iniciaron su andadura en el mundo de la igualdad aplicada al mundo empresarial con la organización del primer evento profesional sobre liderazgo y talento femenino, WLMT (Women’s: Leadership and Talent Management). En 2014 dan un paso adelante y comienzan a organizar eventos enfocados a la diversidad transversal, abordando todas las dimensiones de la misma como G&D (diversidad generacional y diversidad en la discapacidad), LGBTI diversidad y por supuesto, FactorW Diversity Summit, uno de los mayores congresos nacionales y evento profesional de referencia en materia de diversidad.