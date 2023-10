Turismo del calzado en la Comarca del Aranda, donde nace el Cosido Billy

La Asociación de Fabricantes del Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia (AFCYA) han creado ahora la marca ‘Billy, Cosido del Aranda’ para dar valor a la técnica de cosido exterior, muy típico de esta zona La Comarca del Aranda, en la provincia de Zaragoza, toma su nombre del principal río que la baña. De 52 kilómetros de longitud, nace en la Fuente Lagüen, cerca de Aranda del Moncayo y recorre la comarca pasando por varias localidades, como Illueca y Brea de Aragón. Dos poblaciones muy conocidas por su gran arraigo a la fabricación del calzado. De hecho, aquí se ha acuñado el término ‘turismo del calzado’, y no en vano Brea de Aragón acoge el Museo del Calzado.

El Museo sorprende mostrando la historia del calzado, su arraigo en este territorio y su trayectoria a lo largo de los siglos. Muestra el paso a paso de la fabricación del calzado desde antaño. Y 1606 es la fecha de la que datan las primeras sandalias que se conocen. Expone maquinaria del siglo XIX donde enseña todo el proceso manual en esta fabricación y no ha cambiado tanto en las últimas décadas: el proceso está mínimamente mecanizado y cada proceso es tratado de manera manual. Cada paso de estos zapatos pasa por las manos del hombre.

Hablar de Brea de Aragón y de Illueca es hacerlo de calzado. Una veintena de factorías se dedican en esta zona de la España vaciada. Son muchos los visitantes que se acercan a estas localidades buscando buen calzado a precio de fábrica. Y de paso visitan las múltiples opciones de patrimonio, cultura y naturaleza que brinda la Comarca del Aranda.

Una comarca dedicada al calzado

Apenas 6.500 personas habitan la Comarca del Aranda, en la cara oculta del Moncayo y el 80% de la población se dedica a la fabricación del calzado. Una tradición ancestral, que ha pasado de generación en generación y que mantiene viva una costumbre ahora todavía casi artesana desde hace siglos.

Ahora, la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia (AFCYA) ha creado la marca Billy, Cosido del Aranda, una marca paraguas colectiva que busca poner en valor la técnica de cosido Billy en el calzado de manera prácticamente artesana, con tejidos naturales y con escaso impacto en el Medio Ambiente. Así se fabrica el 80% del calzado nacional con cosido Billy en toda España. Un calzado caracterizado por llevar el cosido punteado en la parte exterior del zapato.

La marca creada ahora pretende dar valor a esta forma de cosido tan particular, pero también "queremos poner valor el trabajo de las personas, ayudar a mantener los empleos y a fijar población", ha explicado el presidente de la AFCYA, José Antonio Sacramento. La intención es demostrar "y mantener todo este trabajo que se realiza en la España vaciada". Desde La comarca del Aranda fabrican este tipo de calzado que es más cómodo por estar cosido hacia afuera, de estilo casual, y que pone en valor una tradición que pasa de generación en generación. La Comarca del Aranda es tierra de calzado, y así lo atestigua el primer documento en el que aparecen referencias de la fabricación artesanal de sandalias, que data del año 1606.

Este es el territorio con mayor arraigo en este tipo de procedimiento de cosido, y es que precisamente el sello Billy, Cosido del Aranda, "pretende identificar esta comarca como la principal zona productora de calzado utilizando el cosido Billy (punteado exterior). Aquí se fabrican unos 300.000 pares de calzado al año con el cosido visto, lo que supone el 80% de la producción nacional de este tipo de cosido", ha matizado el secretario de la Asociación, Jaime Forcén.

El calzado con cosido Billy que aquí se produce estará identificado con un sello corporativo, y las tiendas que lo comercialicen ya están recibiendo el material informativo para poder explicar al consumidor qué el es cosido Billy, en qué consiste y cuáles son los beneficios que le rodean.

Los beneficios del cosido Billy

Brea de Aragón e Illueca son las dos localidades que han heredado el testigo de esta técnica centenaria y allí se ubican las seis empresas responsables de la hazaña de mantener viva una tradición que cuida el mínimo consumo de materiales al coserse por el exterior. Esta característica supone además menor generación de residuos y menor impacto en el entorno.

Una histórica forma de coser el calzado que ofrece infinidad de beneficios entre los que destacan la comodidad de un buen diseño de calzado, la durabilidad de unos materiales de calidad, y la utilidad y elegancia de una tendencia casual creado pensando en la sinergia de confort y estilo. Unos beneficios que no son exclusivos para el usuario, sino que se extiende por los diferentes rincones de la región, haciéndola protagonista en el panorama de la industria productora del calzado y generando un impacto socioeconómico entre su población.

Esta técnica de fabricación artesanal de calzado es un valioso componente del legado cultural arraigado en la región aragonesa. No solo enriquece la industria nacional, sino que también contribuye al sustento de la economía local y a la preservación de la ancestral tradición textil en las áreas rurales de España. Este distintivo de identidad y excelencia realza la importancia de mantener viva la calidad y la artesanía de las tradiciones en la España rural, la España vaciada.

¿Qué es el Cosido Billy?

El Cosido Billy consiste en doblar el corte de piel hacia el exterior para coserlo, a continuación, a la plantilla, y después unir el corte a la suela. Este tipo de cosido se utiliza, principalmente, para la elaboración de sandalias fraileras y botas safari, aunque en la actualidad el abanico de modelos es muy amplio, desde los clásicos zapatos derby hasta modernas botas Chelsea pasando por todo tipo de sandalias femeninas.

Esta técnica hace que el calzado se caracterice por su comodidad, y también hace que sea más duradero, con un elegante y distinguido estilo al llevar el cosido visto.