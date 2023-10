II Edición de los Premios Internacionales Marcas que Enamoran. Destacan las prácticas de marketing emocional con un enfoque en la sostenibilidad y el compromiso social

En esta ocasión, han participado como patrocinadoras reconocidas marcas de los sectores de formación, tecnología, consultorías y servicios.

Entre todas las empresas participantes se ha demostrado el compromiso real que existe con tener un impacto positivo en el medioambiente, así como en temas sociales y económicos.

El pasado 27 de octubre se celebró la segunda entrega de los Premios Internacionales Marcas que Enamoran, una iniciativa cuyo objetivo es brindar reconocimiento a aquellas empresas que están comprometidas con impactar de manera positiva en la calidad de vida de las personas con sus productos y servicios, promoviendo un propósito compartido. La gala tuvo lugar en el Palacio de Santoña de Madrid, al igual que el 2022, un sitio con mucho encanto y lleno de historia.

En esta ocasión, las marcas más reconocidas de sus sectores estuvieron presentes en el escenario de la gala: Cámara de Madrid, reconocida por su fuerte impulso en la industria, el comercio y los servicios dentro de la Comunidad de Madrid; dentro del sector de la formación estuvo presente ESIC University; grandes empresas consultoras como Silvia Ayuso DEI & Leadership Solutions; Charmed Multimedia, marca dedicada al mundo audiovisual; el sector tecnológico también tuvo representación por parte de Bluetab an IBM Company.

Pero esto no es todo, también hubo otros grandes participantes en el evento como la consultora dedicada a headhunting y recursos humanos W Executive; Supercuidadores, líder en servicios y formación online para cuidadores, personas mayores o dependientes; y, finalmente, la empresa de artesanía Vidrio Sorribes.

Además, se ha contado con dos Premios Honoríficos: Premio Empresaria Comprometida con el Cambio en el Mundo ha ido para Gricell Garrido, CEO Founder de Prevent Security Systems y Presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME). Por otro lado, el Premio Impecable trayectoria y valía reputacional se le ha concedido a Álvaro Delgado, un hombre con una destacada trayectoria profesional en el ámbito corporativo nacional e internacional.

Una experiencia que se vive a lo largo de todo un año Las empresas que se presentan como candidatas a estos premios viven a lo largo de todo un año el proceso, hasta quedar finalistas y poder acudir a la gala. Se abre una votación pública que dura dos meses y tiene un 20 % del peso total, en la que cualquier persona del mundo puede votar a la marca que más le guste. El 80 % restante corre a cargo de un jurado calificador profesional conformado por referentes de más de 5 países.

Sin duda, la parte más importante de la edición han sido las 10 categorías de premios y sus ganadores:

En la categoría de Gran Consumo & Retail, la empresa ganadora ha sido Natruly. Esta empresa destaca por haber construido un propósito claro y por la calidad de sus productos, presentándose como una marca que trabaja activamente por el cambio en su sector, con una estrategia de marketing y comunicación que cuida la relación con el cliente y sus experiencias de compra.

En Nuevos Emprendimientos, la galardonada ha sido Souji, una empresa comprometida con el reciclaje y la reutilización. Su producto es un detergente completamente ecológico que se fabrica a partir del aceite usado de cocina.

El premio de la categoría Servicios Especializados se lo ha llevado Empath, empresa que asesora y ayuda a las personas en el momento de mayor vulnerabilidad: la pérdida de seres queridos.

En Turismo & Restauración se ha premiado a Territorio Rampinge y es que se enfoca en tener un triple impacto (social, medioambiental y económico) a través de rutas de marcha nórdica. Con ello tratan de mejorar la salud de las personas, dar a conocer de manera respetuosa la naturaleza y la gastronomía, y crear un pequeño movimiento económico.

En el caso de la categoría de Medioambiente & Sostenibilidad, el premio ha sido para Ekomodo. Esta empresa emplea botellas de plástico para crear productos completamente reciclados y reciclables. "Hemos decidido presentarnos a los premios por el buen ambiente que se respira en Marcas que Enamoran. También nos hace mucha ilusión ser reconocidos junto con las demás marcas que participan con unas iniciativas tan buenas y, sin duda, nos gustaría volver a participar en la gala del próximo año", declaran desde Ekomodo.

En el Tercer Sector, la marca ganadora es B Corp, una organización sostenible que ayuda a empresas a lograr cumplir con los objetivos sociales y ambientales, a través de la transparencia y la responsabilidad legal.

Para la categoría de Innovación, el ganador ha sido Galgus, una empresa de soluciones de optimización de Wi-Fi innovadoras, adaptativas e inteligentes. Mantiene su compromiso con el medioambiente, impulsa la innovación y realiza sus acciones con total transparencia e integridad.

El premio de Marca empleadora lo ha ganado UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios). Se diferencia de otras empresas por su transparencia, responsabilidad, accesibilidad y cercanía. Pero no solo eso, también toma los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) como pilar fundamental en su actuación.

En el caso de Integración e Inclusión social, la premiada es Fundación ANAR. La fundación se enfoca en brindar ayuda a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad: niños y adolescentes en riesgo. "Toda la labor de Fundación ANAR es con las emociones, que tiene mucho que ver con la iniciativa de Marcas que Enamoran, y con estos premios podemos obtener más visibilización para poder continuar ayudando a los niños y adolescentes en riesgo de exclusión", aseguran las representantes que han acudido desde Fundación ANAR.

En la última categoría, el Gran Galardón, premio máximo del certamen, la marca Circoolar ha sido la premiada. Una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), utilizando el sistema de economía circular, que fabrica uniformes para el trabajo con material reciclado para promover los valores de las empresas.

Al final de esta gala, Vivian García, CEO Founder de Marcas que Enamoran ®, ha anunciado entre toda la emoción de los ganadores y participantes, que el 10 de octubre del próximo año 2024 será la III Edición de Premios Internacionales Marcas que Enamoran. Las empresas podrán empezar a presentar sus candidaturas de manera inmediata y esperar a ser reconocidas por su valiosa labor.

Sobre Marcas que Enamoran® Marcas que Enamoran® es una agencia de marketing, comunicación y relaciones públicas comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Está dirigida a empresas y personas que quieren transformar el mundo a través de sus productos y servicios, buscando siempre la realización de un propósito compartido. Desarrolla estrategias de comunicación y marketing emocional. Cuenta con un amplio catálogo de formación para directivos desde la Academy.

Creada en Perú en el 2014, hoy su sede está en España con clientes en México, Argentina, Colombia, USA, Puerto Rico, Irlanda, entre otros.

Premios Marcas que Enamoran® es una iniciativa pionera impulsada por Marcas que Enamoran® con el objetivo de visibilizar y reconocer a marcas excepcionales de empresas, emprendimientos, instituciones y personas físicas, cuyo propósito es transformar modelos de negocios desde la realización del propósito compartido y la conexión emocional entre marca y personas.