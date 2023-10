Pendientes de plata, la forma más fácil de elevar un look este otoño

Hoy en día, existen todo tipo de modelos de pendientes de plata para diferentes gustos.

No obstante, saber escoger el estilo ideal para cada persona depende de varios factores a considerar, desde el tipo de cara y el color de piel, hasta la temporada del año.

Enigma Plata es una empresa con más de 40 años de experiencia dedicada a la joyería de plata de proveedores nacionales. Se enfoca en la venta de joyas de primera calidad a precios asequibles, con un servicio de atención al cliente de calidad y personalizado y garantía de dos años en todos sus productos.

Los pendientes de plata que hay que llevar este otoño Uno de los aspectos a considerar para elegir los pendientes de plata ideales para esta temporada del año es evitar en la medida de lo posible los modelos que tengan una forma similar a la del rostro.

De manera que, para rostros redondeados, los pendientes largos son perfectos, ya que causan un efecto alargado en las facciones de la cara y estilizan el cuello. Algunas opciones que pueden considerarse son los pendientes que tengan piedras incrustadas, de formas geométricas contrarias a la forma del rostro, como los pendientes gota o los pendientes asimétricos.

Para caras alargadas, la alternativa más segura es optar por pendientes de plata redondos tipo aros, ya que crean un equilibrio visual en la zona del rostro, y evitar en lo posible los modelos largos. Sin embargo, algunas apuestas seguras para cualquier tipo de rostro son los aros y las argollas, ya que pueden adaptarse a cualquier necesidad y todo tipo de estilo gracias a su variedad de presentaciones: con colgantes, piedras incrustadas y brillantes o formas asimétricas, entre otras. Una buena alternativa para completar un look ideal es combinar la joya con un collar de plata a juego.

Ventajas de los accesorios de plata Más allá de los beneficios estéticos que tienen los accesorios de plata en una persona, usar joyas de este tipo de material tiene grandes ventajas. En primer lugar, la plata es capaz de mantener su brillo natural pese al paso del tiempo, siendo también sumamente fácil de limpiar y cuidar. Los pendientes de plata no se oxidan si reciben un correcto cuidado, como limpiarlos con un paño de agua tibia con frecuencia, y no producen reacciones alérgicas, en comparación con otros materiales.

Además, tiene efectos antibióticos, posee ciertas características que contribuyen a la disminución de la presión arterial y es una opción más asequible, duradera y adaptable a todo tipo de ocasión. Por otra parte, en el ámbito espiritual, la plata es conocida como uno de los siete metales sagrados, el cual tiene un alto nivel de protección contra la negatividad.

Finalmente, su uso diario permite desbloquear el sistema linfático, puede ayudar a tener una noche de sueño placentero y, además, es considerada como el metal “de las emociones”.