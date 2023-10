Entrevista a Martin Patiño, director de Inmobiliaria Rialto, para conocer las ventajas que ofrece Montevideo a la hora de invertir

Montevideo, capital de Uruguay, es una de las ciudades más tranquilas en cuanto a tránsito, población y, en términos generales, estilo de vida.

Además, cuenta con un elevado nivel de seguridad, estabilidad política y bajos índices de contaminación, lo que la convierte en una de las mejores ciudades con calidad de vida en América Latina.

Rialto es una inmobiliaria ubicada en Montevideo que ofrece asesoramiento a clientes que se encuentran en la búsqueda de apartamentos en pozo, construcción y a estrenar con la finalidad de invertir o adquirir una vivienda propia, acompañándolo durante todo el proceso de compra.

¿Cuál es la principal ventaja que ofrece Montevideo en el mercado inmobiliario en comparación con otros países de la región?

Una de las ventajas que Montevideo ofrece es una rentabilidad anual en dólares que oscila entre el 4% y el 6%, junto con una revalorización a largo plazo en un mercado estable y seguro. Además, su dinámico mercado inmobiliario genera liquidez en los negocios. Uruguay mantiene reglas consistentes, independientemente del partido en el poder, y cuenta con un tipo de cambio de libre flotación estable. Además, Montevideo concentra la mitad de la población de Uruguay.

¿Cómo se originó inmobiliaria Rialto Montevideo ?

Comencé mi carrera en el sector inmobiliario y adquirí experiencia en el área comercial en Atijas Arquitectos, una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes de Uruguay con más de 45 años de experiencia en Montevideo, Colonia, Punta del Este y Paraguay. La mayoría de nuestros clientes eran argentinos y uruguayos de alto poder adquisitivo. Después de trabajar allí durante más de 6 años, decidí emprender mi propia inmobiliaria, Rialto, incluso en plena pandemia. Comencé con muy poco capital económico, basándome en mi experiencia y dirección estratégica. Hoy en día, nuestra inmobiliaria está bien establecida y enfocada en el mercado argentino y uruguayo, y estamos experimentando un crecimiento constante.

¿Quién es el cliente ideal de Rialto ?

Nuestro cliente ideal proviene principalmente de Argentina, seguido por los uruguayos. Los compradores argentinos confían en nosotros, y no solo los asesoramos en la venta de proyectos, sino que también los acompañamos durante la construcción, administramos sus propiedades y alquilamos sus apartamentos. Los inversores no residentes valoran nuestro trabajo, lo que nos llena de satisfacción.

¿Qué zonas resultan más rentables para comprar una propiedad en Montevideo?

En Montevideo, las zonas más rentables suelen ser aquellas donde se aplican beneficios fiscales a los nuevos desarrollos, como la Ley de Vivienda Promovida. Esta ley exonera fiscalmente a los desarrolladores, lo que permite ofrecer apartamentos a precios más bajos en comparación con zonas exclusivas como Punta Carretas. Los inversores que compran propiedades bajo esta ley no pagan Impuesto a la Renta de las Personas Físicas durante 10 años cuando alquilan los apartamentos. En zonas como Cordón, La Blanqueada, Tres Cruces y La Aguada, se encuentran oportunidades atractivas con rendimientos superiores al 5% anual.

Por otro lado, en barrios exclusivos como Pocitos y Punta Carretas, donde los precios son más altos y se aplica el Impuesto a la Renta, la rentabilidad es menor, aproximadamente del 4.5%.

¿En qué áreas de Montevideo se centra principalmente Rialto Montevideo ?

Nos enfocamos principalmente en la zona costera de la capital, que incluye barrios como Punta Carretas, Pocitos y Malvín. Nuestra fortaleza reside en Punta Carretas, un barrio agradable y turístico que atrae a nuestros inversores no residentes.

¿Cómo decidir entre adquirir una propiedad en pozo, en construcción o a estrenar?

Recomendamos comprar en pozo cuando hay oportunidad de seleccionar las mejores unidades en proyectos destacados. Es conveniente para inversores que desean pagar durante la construcción o cuando compran un paquete de unidades. Si se dispone del efectivo necesario, es preferible optar por proyectos próximos a su entrega para obtener una rentabilidad a corto plazo. En Montevideo, la revalorización de propiedades compradas en pozo generalmente no es significativa, aunque se adquieren con un descuento promedio del 10%. En nuestra opinión, el negocio inmobiliario es para invertir, generar ingresos y valor a largo plazo. Para especulaciones de corto plazo, existen otras opciones, como la inversión en renta variable.

¿Cuáles son los beneficios de comprar una vivienda en Montevideo con Rialto?

En Rialto nos esforzamos por brindar un servicio inmobiliario altamente personalizado y de calidad, respaldado por nuestra calificación de 5 estrellas en Google. Trabajamos en proyectos que consideramos beneficiosos para nuestros clientes y preferimos trabajar con personas de confianza. Nuestro enfoque está en satisfacer al cliente ideal, sin preocuparnos por la competencia.

¿Qué servicios ofrece Rialto?

Rialto Montevideo se especializa principalmente en la venta de proyectos en pozo, en construcción y a estrenar. Ofrecemos asesoramiento, seguimiento de las obras y servicios de alquiler para los apartamentos de nuestros clientes.

¿Por qué confiar en Rialto y cuáles son los motivos por los que esta inmobiliaria marca la diferencia?

La diferencia radica en que somos especialistas en la venta de propiedades nuevas, y notamos que hay una falta de preparación en otras inmobiliarias que se aventuran a vender este tipo de propiedades. Además, elegimos trabajar con clientes que sean agradables y de confianza, lo que nos distingue y nos permite ofrecer un servicio personalizado y de calidad.

Montevideo ofrece grandes ventajas y beneficios para quienes residen en la ciudad, siendo considerada como la ciudad con la mejor calidad de vida de Latinoamérica. La capital de Uruguay reúne lo mejor de su tradición y su historia migrante con una constante y permanente innovación, atrapando de manera inmediata a quienes la visitan y deciden hacer vida en ella.