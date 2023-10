Actualmente, el comercio digital representa alrededor del 20 % del total de la venta minorista de productos a nivel global.

En España, este indicador se encuentra en torno al 25 % y está creciendo año a año. En particular, la categoría que más ventas produce bajo esta modalidad es la de tecnología y comunicación.

Con respecto a esto, el e-commerce Join Banana ofrece una modalidad innovadora y novedosa de adquirir productos nuevos de tecnología. En este sentido, en esta tienda online los usuarios pueden poner el precio que están dispuestos a pagar por cada artículo. A su vez, los pagos solo se hacen efectivos cuando se ha concretado el envío del producto. Además, si no hay ningún artículo disponible por el precio solicitado esto no supone ningún gasto para el usuario.

¿Cómo funciona el e-commerce de tecnología Join Banana? Esta tienda online con sede corporativa en Barcelona ofrece una amplia variedad de productos de electrónica a precios competitivos. Desde su fundación en noviembre de 2022, ha logrado entregar pedidos a clientes en 28 países, manteniendo un crecimiento a doble dígito cada mes.

En particular, Join Banana emplea una estrategia que se apoya en tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el análisis de datos y modelos predictivos. Además, cuentan con una red de distribuidores y minoristas locales que permiten ofrecer productos nuevos y auténticos al precio que los clientes consideren adecuado.

Con respecto a la seguridad, todas las compras en esta tienda online están protegidas y son gestionadas a través Shopify Payments, una de las plataformas de pagos en línea más grandes del mundo. Asimismo, los datos bancarios de los clientes están protegidos y encriptados mediante tecnología de avanzada.

Para comprar en este e-commerce hay que elegir un producto, determinar un precio y pagar. A su vez, Join Banana se encarga de obtener el producto u ofrecer el mejor precio disponible en un plazo máximo de 24 horas. Esto es posible gracias a su amplia red de proveedores y el uso de tecnologías avanzadas.

¿Cómo decidir un precio antes de efectuar una compra en Join Banana? En primer lugar, los especialistas de esta tienda online comentan que en la web existen distintas páginas que permiten efectuar comparaciones de precios. Por otro lado, Join Banana cuenta con precios orientativos que los usuarios pueden consultar.

En cuanto a la elección del precio de cada producto, los representantes de Join Banana aconsejan escoger el máximo que se está dispuesto a pagar. De esta manera, hay más posibilidades de obtener una respuesta positiva de parte de los proveedores para conseguir un producto de electrónica a buen precio.

En Join Banana es posible conseguir productos nuevos de electrónica bajo un sistema de compras innovador en el que el usuario es quien elige el precio a pagar.