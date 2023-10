'Los fantasmas del Pygmalion', una novela que teje historias de pasado y presente y permite descubrir el misterio y la magia

Editorial Caligrama publica la adictiva obra de Denisse Adriana C.J.

La autora Denisse Adriana C.J. cautiva a los lectores con su última obra, Los fantasmas del Pygmalion, una novela llena de misterio y emoción que transporta a los lectores a una isla donde los secretos y los espectros del pasado cobran vida.

En Los fantasmas del Pygmalion, Denisse Adriana C.J. construye un mundo intrigante y enigmático en la isla de La Castilleja, una tierra que alguna vez fue dominada por las poderosas castas Hijos del Sol e Hijos de la Luna. Sin embargo, las alianzas se desmoronaron, dejando tras de sí un misterio que la isla misma parece haber atrapado en sus profundidades.

La trama se centra en Luca, un joven que decide enfrentar el estigma que persigue a su abuelo, un hombre que fue tildado de «viejo loco» por afirmar haber visto al fantasma de Piérrot, el Amo de La Castilleja. Determinado a desentrañar los secretos de la isla y liberarla de su oscuro pasado, Luca se embarca en una búsqueda que lo lleva a cruzarse con Elena, una arquitecta intrigante que también tiene conexiones inesperadas con los misterios de la isla y Lully, un vagabundo cuyos enigmas parecen tan profundos como los de la propia isla.

A medida que los personajes se aventuran en las profundidades del pasado, viajando en el tiempo a través de las memorias de los muertos, descubren que los fantasmas que habitan La Castilleja tienen más que añoranza en sus corazones. La historia explora cómo los muertos pueden regresar al mundo de los vivos en busca de lo que más desean: una segunda oportunidad para habitar carne y huesos.

La autora teje una narrativa hábilmente construida, fusionando los hilos del pasado y el presente en una experiencia de lectura absorbente. Los fantasmas del Pygmalion invita a los lectores a sumergirse en una historia que no solo desvela los secretos de una isla embrujada, sino también los deseos más profundos y oscuros de los propios personajes.

Denisse Adriana C.J., hábil para crear mundos ricos en detalles y personajes memorables, demuestra su destreza literaria con esta novela única. Los fantasmas del Pygmalion es una obra que mezcla magia, historia y misterio de manera cautivadora, y que seguro mantendrá a los lectores pegados a sus páginas hasta el emocionante desenlace.

La autora Denisse Adriana C.J. estudió Negocios Internacionales en ITESM en la Ciudad de México. Sin embargo, ha estado escribiendo desde los diez años y es una disciplina que no ha abandonado desde entonces, ya que es no hay nada que disfrute más que contar historias.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales