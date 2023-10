Argentina: entre la izquierda populista y la derecha excéntrica

Estoy leyendo el artículo de Pilar Rahola, “Argentina: Entre Podemos y Vox”. ¡Ostras!. Me gusta lo que dice: 1. Si Massa da miedo por lo que ha hecho en el pasado, Milei da miedo por lo que podría hacer en el futuro. 2. Cuesta entender que un país empobrecido, vuelva a votar a los responsables. 3. La metáfora que expone: “La Paz es una catedral, Caracas, un cuartel, y Bogotá una universidad”.

Todo lo anterior me lleva a una especulación tonta: ¡Una Catedral!. En Bolivia, posiblemente mandan los que manda y los de abajo no hacen ruido. ¡Un Cuartel!. En Venezuela mandan los militares y molestan los criminales. ¡Una Universidad!. En Colombia, los que manda quieren analizar los problemas y buscar soluciones.

Y la metáfora mencionada, nos lleva a la pregunta clave: ¿Qué será Argentina, si se permite la venta libre de órganos, de drogas, y de niños. Si bajan los impuestos y se elimina la ayuda a los vulnerables. Si la educación pública desaparece o dejar de ser una prioridad?. ¿Qué será Argentina?. ¿Un hospital sin normas, dirigido por un enfermo mental?