Ni la Iglesia católica ni España son lo que eran

Empezaremos por decir que la Iglesia católica no puede ser destruida pero los cismáticos, es decir, los que no obedecen al Magisterio, son los causantes de la gravísima situación actual, tanto religiosa como política. ¿Cuándo comenzó este cisma? Yo puedo manifestar lo que he vivido y según esto, estimo que fue con Pablo VI, que no obedecieron a su mandato de que la Divina Eucaristía seguiría como desde hace siglos, comulgar de rodillas y en la boca. Pero esto sugiere otra pregunta: ¿Por qué no se obedeció al Papa?

Había un plan minuciosamente preparado desde hacia tiempo, había que destruir a España como Nación Católica, pues impedía el progreso de la Gobernanza Global de destruir a la Religión Católica. Claro, la base de la Nación Católica, es la Divinidad de Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre, que está Vivo y Presente en la Divina Eucaristía. Además se propagaban herejías y falsas doctrinas sin que nadie pusiese freno.

Así se comprende fácilmente que desacralizando a la Divina Eucaristía y dándola como si fuese una galleta, los fieles perderían la fe y la sociedad quedaba inerme, sin el apoyo que era su Vida. Y así hemos visto como la Iglesia Católica dominada por los cismáticos, esta mundanizada y desacralizada. Estos mismos cismáticos dieron por buena una constitución laica, en la cual no se nombra ni a Dios, pero esto entraba dentro del plan de destruir la Nación Católica, era una claudicación previamente programada.

Y ya estamos viendo la situación de España, gobernada por los enemigos de Dios y de España, y eso ocurre a causa de la perdida de la fe, pues estos que nos gobiernan han sido votados por los católicos que ya no saben ni lo que son, salvo un resto que permanece fiel a Cristo y al Magisterio de su Iglesia. Han humanizado tanto a Cristo, que no queda nada de su Divinidad. ¿Qué porvenir nos espera si no enmendamos nuestro camino? Ya estamos viendo que el mundo es un polvorín, pero de humanos es equivocarse y de sabios recificar.