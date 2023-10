El horizonte impositivo de Perú promete un notable aumento en su recaudación fiscal, proyectando un incremento de S/225 millones para el año 2024.

Mientras se evalúan los gastos tributarios que llegarán a su término este año, como la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en las ventas de libros y la depreciación especial derivada de los impactos económicos del COVID-19, emerge un debate sobre la eficacia de estas medidas y su papel en el panorama tributario del país.

En este contexto, un actor fundamental que se destaca es Enfoque Contable Perú, un estudio contable y legal altamente especializado. Bajo la dirección de la reconocida abogada tributarista Haydee Injante como miembro del equipo directivo, Enfoque Contable en Perú ofrece soluciones integrales en contabilidad, finanzas, impuestos y asesoría legal, tanto para empresas peruanas como para inversores extranjeros que deseen incursionar en el mercado peruano. Su experiencia y compromiso los convierten en una pieza clave en la adaptación de las empresas a las regulaciones fiscales en constante cambio.

Aumento en S/225 millones para la recaudación fiscal del 2024 La recaudación fiscal proyectada para el año 2024 en Perú ha generado expectativas significativas, ya que se estima un aumento de 225 millones de soles en los ingresos tributarios, lo cual representaría un 0.02 % del Producto Bruto Interno (PBI) del país. La posibilidad de este incremento se encuentra en la revisión y posible eliminación de varios gastos tributarios, que incluyen la comercialización de libros sin el IGV y la depreciación extraordinaria que se aplicó como respuesta a la pandemia, cuya vigencia culminará al finalizar el año.

La exoneración del IGV aplicada a la venta de libros, conocida como la "Ley del Libro", también incluye actualmente el reintegro del IGV para editoriales con ingresos netos anuales de hasta 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Esta medida ha sido esencial para el fomento de la industria editorial y el acceso a la lectura en el país, y, sin embargo, sería retirada a partir del 2024. En este sentido, se espera que, si esta normativa no se extiende, la recaudación fiscal del próximo año aumente en aproximadamente 184 millones de soles. No obstante, el gobierno de Perú ha presentado un proyecto al Congreso para prolongar estos beneficios y continuar exonerando el impuesto a la renta de las regalías de autores con o sin domicilio en el país.

¿Cómo podrían impactar los posibles cambios en la recaudación fiscal? La falta de estudios cuantitativos que evalúen el impacto de estas exoneraciones tributarias en la industria editorial ha llevado a un debate sobre su eficacia. A pesar de ello, expertos en la materia concuerdan en la importancia de estas medidas para la promoción de la cultura y la educación en el país. Willy del Pozo, presidente de la Cámara Peruana del Libro, subraya que la Ley del Libro ha sido fundamental para el crecimiento de la industria editorial y el acceso a la lectura, y su posible vencimiento representaría un retroceso significativo en estos ámbitos.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha destacado que, aunque la normativa exige la evaluación de impacto de los beneficios tributarios, no existen estudios que lo respalden. En cambio, se argumenta que la asignación de gasto público directo podría ser una política fiscal más eficiente y efectiva para estimular la economía, generar empleo y aumentar las inversiones. Esto sugiere que, en lugar de centrarse en las exoneraciones fiscales, el gobierno podría considerar invertir directamente en áreas que produzcan un impacto positivo en la economía.

Estas modificaciones plantean un desafío para las empresas y profesionales de la contabilidad en Perú, ya que los cambios en las regulaciones fiscales pueden tener un impacto directo en la recaudación del Estado y en las políticas fiscales en general. Por lo tanto, es esencial estar al tanto de las modificaciones en las exoneraciones fiscales, ya que esto afecta directamente la carga fiscal de las empresas y requiere una planificación fiscal adecuada.

Enfoque Contable Perú y sus profesionales, a quienes consultamos para esta nota, se destaca como un estudio contable que ofrece soluciones especializadas en el ámbito fiscal a las empresas peruanas. Ante la posibilidad de cambios en las regulaciones tributarias, sus servicios contables son una opción sólida que ayuda a las empresas editoriales y de otros sectores a comprender y adaptarse a las fluctuaciones normativas.

El aumento proyectado en la recaudación fiscal del 2024 en Perú y la revisión de las exoneraciones fiscales plantean desafíos y oportunidades. La eficacia de las exoneraciones fiscales es objeto de debate, y la posible transición hacia una política de asignación de gasto público directo presenta preguntas sobre su impacto en la economía. En este panorama, servicios contables como los ofrecidos por Enfoque Contable Perú son fundamentales para guiar a las empresas con seguridad a través del entorno fiscal dinámico y respaldar su adecuación fiscal.