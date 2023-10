Proyectos de interiorismo, de la mano de Apartmueble

La necesidad del sector comercial de conseguir una diferenciación competitiva en su nicho, apelando a la decoración y al interiorismo, ha hecho que cada vez más empresas se unan a la tendencia del contract. Esta se basa en la elaboración, suministro e instalación de mobiliario a la medida de las necesidades del cliente, ayudándolos a crear estancias cómodas y placenteras.

Existen profesionales especializados en llevar a cabo este tipo de servicios como Apartmueble. Bajo la dirección de Ornella Carrillo, la empresa se encarga del desarrollo de proyectos de interiorismo, creando espacio con estilo auténtico y armonioso.

El mundo del interiorismo se renueva constantemente de tendencias para ofrecer mejores experiencias decorativas ¿Qué llevó a Apartmueble a dedicarse al contract? ¿Cómo definirían el estilo de diseño de mobiliario que propone la marca?

Somos una empresa familiar dedicada al mundo del mueble desde hace más de 25 años, desde el inicio estamos especializados en amueblar en volumen, edificios completos de apartamentos, a través de los famosos pisos pilotos. Después llegaron los hoteles, y ahora además añadimos el servicio de interiorismo y asesoramiento a nuestro cliente.

Así pues, nuestra oferta de producto es siempre muy amplia, buscamos alrededor del mundo los productos adecuados para el mundo del contract. Y si no encontramos lo que queremos lo mandamos fabricar en exclusiva para nosotros.

Viajamos por todo el mundo para traer la tendencia al alcance de la mano de nuestros clientes, Londres Decorex, Alemania Spoga, Maison Objet Paris, IMM Colonia, Heimtextil Frankfurt, London Design Fair, Design Shanghai….

Nuestra búsqueda constante de tendencias y modelos hacen que la oferta que podemos ofrecer a nuestros clientes sea muy amplia y acertada, tanto en diseño como en acabados y precios. Nuestra oferta de productos es variada, no tiene un estilo concreto porque nuestro catálogo de producto abarca desde las mejores marcas del mercado a producto de tendencia en cualquiera de los estilos y con una gran variedad de precios que se podrá ajustar al proyecto al que va destinado.

Además de la fabricación de mobiliario, sabemos que también participan en el desarrollo de proyectos de interiorismo ¿Podrían darnos más detalles de este servicio?, y ¿a qué sector va dirigido?

Una de mis responsabilidades de empresa es la dirección del departamento de mobiliario hotelero y hostelero y como Interiorista creamos los proyectos de decoración para nuestros clientes que así lo requieren o bien se les da el asesoramiento en decoración y estilo. Es cierto que el mundo del interiorismo está ahora muy sensibilizado en general y el cliente tiene muy claro normalmente que quiere, pero como profesionales que somos les ayudamos a ordenar sus ideas y crear un hilo conductor en la amalgama de cosas que quieren hacer dentro de sus espacios. Pero no siempre se puede solucionar con un asesoramiento, sino que se debe crear un proyecto, en el que unos alzados o renders ayudan a esclarecer como quedara todo unido.

El mundo hotelero cada día más consciente de la importancia que tiene el espacio físico, y el efecto wow, porque no solo son espacios, sino que crean un lifestyle y además una experiencia a su huésped. Es por ello que creamos proyectos desde la sabiduría de nuestra experiencia de más de 25 años proporcionando producto a nuestros clientes, sabemos qué producto es imprescindible, qué calidad necesita un artículo, qué estilo debe tener dentro del conjunto…

Así pues, creamos proyectos hoteleros desde el inicio, levantamos los planos de cada una de las habitaciones, adaptamos la habitación piloto a cada una de las estancias, fabricamos a medida el mobiliario, distribuimos y montamos cada uno de los productos desde el cabecero, al atrezzo y el cortinaje, ya que tenemos un taller propio en el que confeccionamos todo el textil necesarios para una habitación de hotel, y porque nuestra oferta en tejidos es muy amplia desde el tejido más novedoso al más usado por el hotelero.

Y si el cliente ya tiene su proyecto con su interiorista de confianza, pues no pasa nada porque podemos proporcionarle el producto que busca o porque le buscamos el que le puede encajar por precio y durabilidad.

Y todo nuestro trabajo nos lo avalan nuestros clientes como nuestro reciente trabajo desarrollado tanto en proyecto como en mobiliario en SUITES SALOU, o el HOTEL SORRA D´OR del grupo Ibersol, HOTEL SUITES PRINCESS o el HOTEL TAURITO PRINCESS en Canarias o el edificio de apartamentos del camping Alannia Els Prats. El restaurante Bessito Salou, o restaurante Olio en Salou….

Apartmueble, es una empresa familiar que ha pasado de generación en generación siendo una referencia en el sector de diseño de mobiliario ¿Cuál ha sido el secreto que les ha permitido mantenerse en el mercado a lo largo de los años?

Nuestros clientes confían en nosotros porque les damos un servicio a su medida, sabemos y entendemos que necesitan cada uno de nuestros clientes, porque nos interesamos por sus proyectos y sumamos dentro de sus equipos. Nos implicamos con ellos, sabemos que no podemos fallar en un plazo de entrega que no podemos fallar en la calidad de un artículo y si lo que nos piden no dará una calidad mínima buscamos un producto supersimilar que vaya acorde en proyecto y precio. Nuestro catálogo es muy amplio, pero no todos los productos son válidos en todos los proyectos, algunos porque se quedan cortos en el estilo, otros porque el uso es tan grande que debe cumplir unos requisitos.

Así pues, nos implicamos en todo lo que ofrecemos y asesoramos para que el proyecto de nuestro cliente no se deforme ni en forma ni en calidad y ello nos ha dado la confianza de todos nuestros clientes, no solo en el gran hotel, sino también en la pequeña cafetería que invierte en su mobiliario con toda la ilusión del mundo y espera que el resultado del producto sea el adecuado.

La direccion de nuestra empresa está al alcance de cualquiera de nuestros clientes, nuestro trato es muy cercano, nos gusta conocer todos nuestros clientes, y eso al cliente le gusta y se siente cómodo sabiéndolo.

¿De qué manera los usuarios pueden acceder a la exposición de muebles que ofrecen?

Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Tarragona y tiene una de las exposiciones más grande para el mundo del profesional, tanto en mobiliario como atrezzo, no solo para el hotelero, sino para el propietario de una pequeña cafetería, bar o restaurante o bien para interioristas que crean proyectos para el mundo de la restauración y hotelería.

Así pues, en nuestra exposición podrán encontrar cualquier tipo de mobiliario y atrezzo en todos sus tipos de estilo, acabados, formas y precios.

Pero además disponemos de una página web en la que se puede encontrar gran parte del catálogo no todo porque como os hemos explicado, si algo no está, lo buscamos o lo fabricamos a medida del proyecto de nuestro cliente. Desde la web también pueden acceder al servicio de muestras, pueden contactar con nuestros comerciales y ellos le suministrarán una muestra para que puedan comprobar el acabado, color y textura del artículo.

Y si aun así el cliente necesita que le asesoremos in situ, nos desplazamos a donde nos pida el cliente o le desarrollamos el proyecto y en el caso de hotel le distribuimos el producto y se lo montamos el producto.

Cada cliente, cada proyecto es especial y nos adaptamos a las circunstancias que se requiera.