¿Qué se puede hacer si faltan conductores? La vía de Alicotrans

Hay escasez de camioneros a nivel mundial. En España se cuantifican, según diversas fuentes, 20 mil, y el 70 % de los actuales supera los 50 años.

Además, se estima que la demanda de conductores podría aumentar un 20 % en los próximos años, mientras que la oferta caería un 12 % (AECOC).

Las barreras de entrada a esta profesión han sido estudiadas y expertos coinciden en que son estas: las condiciones de trabajo, salario en proporción a sacrificio; el coste que supone el acceso a la profesión, en concreto, el coste de obtener los carnets (C+E) y la inversión en los vehículos, cabeza tractora y semirremolque; conciliación vida profesional y familiar; la falta de experiencia y formación práctica, en definitiva, los aspirantes a conductores tienen dificultades para encontrar trabajo porque las empresas no se atreven a dejar en ellos tanta responsabilidad, sin tener experiencia previa.

¿Qué solución hay? Alicotrans está convencida de que el futuro del transporte pasa por el asociacionismo en cooperativas de transporte, bajo el modelo desarrollado por ellos. Una propuesta que por sí misma elimina y reduce la mayor parte de las barreras a la entrada mencionadas arriba.

En esta cooperativa de transporte, no existen salarios fijos referenciados a ningún convenio; cada socio construye su propia nómina, durante los 30 días del mes, y recibe la contraprestación de cada viaje realizado, deducidos los gastos en que para ellos incurre. La retribución está, de media, muy por encima de los salarios de convenio, porque el socio tiene una motivación indudable para hacer más con menos, siendo esa motivación el dinero que llevará a su casa a final de mes. De esta forma, la relación salario vs. sacrificio se va igualando.

El coste de obtener los carnets C + E es el que es, en manos de la administración está subvencionar, bonificar o facilitar ese requisito. Pero el más duro, económicamente hablando, es el acceso a los vehículos: se necesitan unos 60 mil euros para comprar una cabeza tractora y un semirremolque usados, pero en condiciones aceptables. Aquí Alicotrans ofrece una solución, facilitando el acceso a los vehículos, en alquiler con opción a compra, a cambio de una pequeña fianza, en torno a los 5.000 euros.

Conciliar la vida familiar y profesional es mucho más fácil cuando cada uno decide sus descansos y no trabaja bajo la presión de un jefe de tráfico que le "obliga" a realizar los viajes, sin posibilidad alguna de negarse, bajo una relación laboral. En Alicotrans, no hay relación laboral, el socio decide cuántos viajes quiere hacer, cuándo trabaja y cuándo descansa, y puede cambiar de un tipo de trabajo a otro, sin necesidad de cambiar de empresa: puede hacer lona nacional, dejarlo para hacer contenedores en el puerto, dejarlo para hacer frigo internacional, dejarlo para hacer cualquier otra cosa, y así sucesivamente. De esta forma puede buscar la mejor ubicación en cada momento acorde a su circunstancia (nacimiento de un hijo, apoyo en casa a algún familiar, etc.).

La falta de experiencia de los aspirantes a conductores es una barrera a la contratación, es lógico, porque está en juego mucho dinero y el empleador se lo piensa mucho. En Alicotrans, no hay barrera alguna, no se niega la entrada a ningún socio por falta de experiencia, es una cooperativa abierta y consciente de que la falta de experiencia tiene una solución única, que es trabajar, el problema es temporal, se soluciona solo, y el paliativo es el acompañamiento, la supervisión activa.

Alquiler de cabezas tractoras en Alicotrans Uno de los aspectos distintivos de esta cooperativa de transporte es facilitar el acceso a los vehículos por parte de los transportistas asociados. Muestra de ello es su fórmula de alquiler de cabezas tractoras y semirremolques. En este proceso, el socio realiza el abono de una fianza para acceder al vehículo y después continúa pagando una cantidad mensual parecida a la de un préstamo, pero sin asumir el endeudamiento.

Los socios tienen la posibilidad de elegir uno de los camiones disponibles en la cooperativa, o bien la cooperativa adquiere uno para él de común acuerdo. En cualquier caso, ese vehículo pertenecerá a la flota de Alicotrans y se establecerá un contrato de alquiler con el socio con una duración de hasta 5 años, que le dará la opción a comprarlo y que pase a ser de su propiedad o a devolverlo si no le interesa; en este último caso, se le devolverá la fianza. En el contrato se estipula un periodo de garantía, en el cual el socio tiene la posibilidad de devolver el camión, con un preaviso de tres meses, en cualquier momento del contrato.

El socio no se endeuda para trabajar La mayoría de los que eligen el transporte como forma de vida en España proceden de otros países, principalmente de Latinoamérica, Europa del Este y Norte de África. Son gente desplazada, generalmente sin propiedades en España, que les cuesta convencer al sistema bancario español para obtener la financiación para la compra de los vehículos, cabeza tractora y semirremolque. La fórmula de Alicotrans les permite acceder a los vehículos sin tener que recurrir a préstamos bancarios, con una modesta cantidad de unos cinco mil euros, que muchas veces obtienen del pago único de la prestación por desempleo.

A través de la página web de Alicotrans, es posible conocer cómo funciona exactamente el alquiler con opción a compra y optar por esta posibilidad para iniciarse en el sector transporte.