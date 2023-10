¿Cuál es el futuro de la cirugía regenerativa?, de la mano de Regeneractiva

Dirigida por el traumatólogo Dr. Luis Gallego, la clínica de traumatología deportiva y regenerativa Regeneractiva está revolucionando la manera en que se abordan las lesiones musculoesqueléticas con un innovador enfoque hacia la cirugía regenerativa.

Con un énfasis en evitar cirugías innecesarias, Regeneractiva ofrece tratamientos personalizados de terapias regenerativas biológicas, que utilizan factores de crecimiento, citoquinas y células madre para mejorar las afecciones sin necesidad de intervenciones quirúrgicas invasivas. Esta modalidad se realiza bajo una cuidadosa orientación ecoguiada o mediante artroscopia, con la supervisión y el acompañamiento profesional, para una recuperación progresiva y segura.

Regeneractiva sobre el futuro de la cirugía “La cirugía ya no es la única solución viable para aliviar el dolor y restaurar la salud en casos de lesiones musculoesqueléticas, como las que afectan a las rodillas, hombros, caderas”, según el Dr. Luis Gallego.

En lugar de recurrir a la cirugía de manera automática, el enfoque de Regeneractiva consiste en evaluar a fondo cada lesión, determinando si los tratamientos biológicos pueden ofrecer una solución más efectiva que la cirugía convencional”.

La clave para la recuperación está en las infiltraciones con tratamientos biológicos. Estos tratamientos implican la extracción y purificación de sustancias biológicas, como factores de crecimiento, citoquinas o células madre, procedentes del propio cuerpo del paciente.

Dichas sustancias se inyectan en la zona afectada para potenciar los mecanismos naturales de curación del cuerpo.

”Estos tratamientos no pueden aplicarse a todo el mundo. Haciendo una adecuada selección de pacientes, entre el 70 y el 80 % de los pacientes que reciben infiltraciones de tratamientos biológicos mejoran significativamente sin requerir cirugía, o, en el caso de necesitarla, pueda hacerse una cirugía ambulatoria mínimamente invasiva, evitando los riesgos de la cirugía convencional”.

Traumatología regenerativa: el futuro de la Traumatología Para aquellos que han recurrido constantemente al ibuprofeno, a sesiones de fisioterapia que no han dado resultados o que incluso han recibido recomendaciones para someterse a cirugías, Regeneractiva ofrece una alternativa viable, menos invasiva y potencialmente efectiva. Su enfoque innovador en la ortobiología o traumatología regenerativa permite recuperar el movimiento en áreas problemáticas, evitando los riesgos asociados a las cirugías abiertas.

A la vanguardia de la cirugía regenerativa, la ortobiología aprovecha los recursos biológicos inherentes al organismo para estimular la regeneración de tejidos, bajo la premisa de que el cuerpo humano posee la capacidad innata de sanar por sí mismo. Al aplicar técnicas y terapias específicas, se estimula la reparación y regeneración de tejidos dañados, como músculos, huesos, tendones y cartílagos, sin necesidad de acudir a una cirugía invasiva.

La elección de este tratamiento específico se basa en una evaluación completa de la afección y las necesidades individuales del paciente, a cargo del Dr. Luis Gallego. Con su clínica Regeneractiva, el futuro promete menos cirugías innecesarias y una mayor atención a la regeneración natural del cuerpo, brindando a los pacientes una nueva esperanza para una recuperación más efectiva y menos invasiva.