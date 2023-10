¿Dónde contratar un seguro de mascotas? Las oficinas Adeslas de Las Rosas y San Fernando de Henares

"Mi perro no hace nada, ¿por qué tengo que contratar un seguro?".

Desde el 29 de septiembre, la Ley de Bienestar Animal en España ha implementado la obligación para todos los dueños de perros de tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros.

Esta nueva normativa ha creado mucha polémica con base en si es obligatorio o no este tipo de seguro según razas, comunidades o incluso el capital mínimo a asegurar.

¿Por qué es importante? Este tipo de seguros aporta tranquilidad para que, en caso de que la mascota se meta en problemas, sus dueños se eviten grandes dolores de cabeza, ya sea con otros animales o causando daños materiales o lesiones corporales. Un animal puede provocar un accidente de tráfico o provocar una caída a un peatón, causar heridas a otro animal, causar daños materiales...

El coste medio de un percance en España ronda los 400 € en daños materiales y 3.000 € hacia una persona u otro animal. El tamaño o la raza de la mascota no define cómo se comporta, por lo que no se puede presuponer que sus dueños se vean envueltos o no en una situación comprometida.

Esta normativa es aplicable a nivel nacional y no discrimina entre razas, por lo que es un deber que se extiende a todos los propietarios, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

El incumplimiento de esta ley puede resultar en sanciones que van desde 500 hasta 10.000 euros.

Seguros que se adaptan a todas las necesidades Adeslas asegura, sin límite de edad y sin cuestionario, un capital de hasta 200.000 € sin franquicia, para que cualquier daño a terceros no sea un problema. Además, ofrece una indemnización de hasta 800 euros en caso de robo de la mascota y de hasta 1.000 euros en caso de fallecimiento debido a un accidente.

La asistencia jurídica completa, contemplando defensa legal, fianzas, costas y gastos judiciales y extrajudiciales también están incluidas. Como compañía referente en salud también puede incorporar la asistencia veterinaria, que incluye a más de 400 clínicas en toda España y 100 servicios esenciales, como urgencias 24 horas, consultas, especialidades, o revisiones gratuitas e ilimitadas, así como la vacuna de la rabia.

Adeslas es una de las principales compañías aseguradoras en España y ha respondido a esta nueva normativa desarrollando un seguro específico para los peludos que se adapta a las necesidades de los propietarios de mascotas.

En sus oficinas de Las Rosas y San Fernando de Henares, el mediador Paradigma XIII Mediación tiene a todo su equipo profesional implicado en asesorar y cuidar de la salud de todos los miembros de una familia, incluidos los de 4 patas.