Tarifa TUR total energies para comunidades de vecinos, de la mano de Eneryou

Hoy en día, las comunidades de vecinos que disponen de una caldera de gas centralizada pueden adherir la nueva tarifa TUR Total Energies.

Este plan, regulado y subvencionado por el Gobierno, permite acceder a una reducción de hasta el 50 % del precio de la factura de gas natural.

Según explican representantes de la marca Eneryou, el objetivo de esta tarifa es reducir los precios del mercado energético. Además, estos expertos consideran que, actualmente, esta opción es una de las más recomendadas para las comunidades de vecinos. Si no fuera posible adherirse a ella, esta empresa dispone de distintas ofertas que también resultan convenientes.

¿En qué consiste la tarifa TUR Total Energies y quiénes pueden adherirse? Esta tarifa está reglamentada por el Real Decreto-ley 18/2022, en el que se establece que las comunidades de vecinos tienen tiempo para adherirse a este plan hasta el 31 de diciembre de 2023. Uno de los requisitos centrales es que las comunidades vecinales o agrupaciones de propietarios deben tener un consumo anual de gas superior a los 50.000 kWh.

Además, es necesario disponer de un sistema de contadores individualizados y verificar que la caldera esté funcionando de la forma más eficiente posible. Para ello, es necesario llevar adelante una revisión técnica. A su vez, la solicitud debe ser presentada por el presidente de la comunidad o un representante de la misma a la empresa comercializadora correspondiente.

Por otra parte, las comunidades de vecinos deben estar al día con todos los pagos correspondientes al servicio de gas y necesitan haber pasado en plazo la inspección de eficiencia energética con un resultado positivo.

Cuando se accede a esta tarifa preferencia el plazo mínimo de permanencia es de un año. Si el contrato está en vigencia y se desea anular, hay que pagar una penalización.

Gas natural económico de la mano de Eneryou Si una comunidad de vecinos no cumple con los requisitos de este plan puede solicitar una tarifa a Eneryou. Esta empresa comercializa gas natural procedente de productores españoles y sin emisiones de CO₂.

En todos los casos, esta empresa ofrece tarifas de gas, disponibles para comunidades de vecinos y fincas, a precio de coste más una cuota fija mensual por el servicio.

Asimismo, para contratar los servicios de esta empresa el proceso es muy sencillo. Simplemente, hay que enviar la última factura del gas y completar un formulario. Después, un representante de esta firma se pone en contacto con el cliente y le acerca una propuesta. Este servicio no tiene permanencia ni penalizaciones.

Los especialistas de Eneryou recomiendan adherir a la tarifa TUR Total Energies a todas las comunidades de vecinos que puedan hacerlo. En caso de no ser posible, esta empresa cuenta con ofertas que también resultan ventajosas.