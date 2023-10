Tinder y LOS40 Music Awards Santander desvelan quién "¡Es Un Match!" para los artistas del año

Artistas como Aitana, Lola índigo, y Ana Mena confiesan con qué otrx cantante darían "Like", cómo sería su perfecta primera cita y las "red flags". Tinder ofrece a sus usuarixs la oportunidad de ganar una cita VIP exclusiva con su "Match Musical" en la Gala de LOS40 Music Awards Santander La música es el sexto lenguaje del amor. Si no que se lo digan a lxs usuarixs de Tinder, la app más famosa del mundo para conocer a gente nueva, donde la música se posiciona como uno de los tres intereses principales de los usuarixs de la app a la hora de ligar1. Y es que, ¿hay algo mejor para romper el hielo que coincidir en el gusto musical?

Por esta razón, Tinder patrocina este año la 18º edición de Los40 Music Awards Santander, que se celebra en Madrid el próximo 3 de noviembre y donde se entregan los premios más importantes de la música en España.

La app de citas, que demuestra con esta colaboración una clara apuesta por el entretenimiento y la música, tendrá una destacada presencia en los momentos más importantes de los Gala de los 40 Music Awards Santander, incluyendo la alfombra roja. "La música une y conecta a millones de personas, y esto mismo es lo que hace Tinder, por eso esta colaboración es algo natural para nosotrxs y para nuestrxs usuarios. ¡Estamos muy felices de apostar por los premios más relevantes en la industria musical española!", asegura Vicente Balbastre, Senior Communications Manager de Tinder en España.

Ya que la música une corazones, y puede ser el inicio de historias inolvidables, Tinder va a seleccionar entre sus usuarixs a dos que hayan hecho el mejor "Match Musical", a través de un concurso que se llevará a cabo en la app y las redes sociales de Tinder. ¿El premio? Una primera cita en la Gala de LOS40 Music Awards Santander, al lado de sus artistas favoritxs con una exclusiva entrada VIP.

Rosalía, la artista con más "match"

Nombres como Lola índigo, Feid o Shakira, no solo se repiten durante las nominaciones de LOS40 Music Awards Santander, sino que sus menciones en las bios de los usuarixs de Tinder en España no dejan de crecer. Entre ellas, Aitana, una las artistas favoritas a la hora de ligar en la app, colocando su canción ‘Los Ángeles’ en el top ‘Himnos de Tinder’ entre los jóvenes de la Gen Z 2. Durante la Cena de Nominados, la catalana, quien obtuvo hasta seis nominaciones, confesó al periodista de LOS40 Karin Herrero, que haría ‘Match’ en Tinder "con Karol G o Rosalía, no podría elegir entre las dos". Además, aseguró que su mayor ‘red flag’ a la hora de tener una cita con alguien es "que tuviese novia". "Yo nunca haría algo así", afirmó.

Ana Mena y Lola Índigo comparten el favoritismo tanto en Tinder en España como en las nominaciones en LOS40 Music Awards Santander. La malagueña, que cuela su último single entre el top ‘Himnos de Tinder’ tiene muy claro la mayor ‘red flag’ para rechazar una primera cita por ‘Madrid City’. "No tendría una cita con alguien que no para de seguir tías en las redes, eso y tener mucho ego suelen ser dos cosas que suceden a la vez", sentenció la artista. Con quien sí admitía que haría ‘Match’ sin dudarlo es con la icónica Rosalía, "porque tendríamos una cita muy, muy flamenca".

No sólo comparten rankings ¡sino también gustos! Lola Índigo, otra de las protagonistas de la noche y favorita de lxs usuarixs de Tinder a la hora de ligar, tampoco duda ni un segundo en que haría "Match" con la gran Motomami, desvelándonos cómo tener una primera cita perfecta. "Imagino que a ella le gustaría tener una primera cita en un restaurante italiano, con un pesto con pistacho, que está buenísimo", comentó la granadina.

Descifrando las bios de Tinder de los artistas de LOS40 Music Awards Santander

Para conseguir una bio perfecta en Tinder y un 'Match' ideal, hay que ser sincerx y transparente, pero también algo ingeniosx para no pasar desapercibidx. Sino que se lo digan a la cantante del tema ‘Clavaito’, que, junto a Abraham Mateo, se posiciona como otro de los ‘Himnos de Tinder’ más escuchados entre los usuarios de de la app3. Chanel se atreve con la ingeniosa bio de: "Huelo a Chanel, y no es el perfume, cariño". Para la artista, su mayor red flag es que "jamás tendría una cita con alguien celoso y obsesionado, ¡viva la libertad!".

Pero Chanel no es la única artista que se ha atrevido a revelar cómo sería su bio en Tinder. La influencer Lola Lolita, en un momento de sinceridad frente a su pareja Ibelky, se describió como "Muy romántica, pero tóxica". ¿Conseguiría con esa bio triunfar entre lxs amigxs de su novio con el nuevo Tinder "Matchmakers"?

1. Datos extraídos de las menciones en las biografías de Tinder en España entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2023.

Vídeos

Los artistas y el test de TINDER: lo que no haría AITANA en una cita + la red flag de CHANEL | LOS40