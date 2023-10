Cómo no morir en el intento de poner en marcha una agencia de marketing digital

Fundar una agencia de marketing digital es un desafío que implica una mezcla única de visión, formación y apoyo. Muchas personas desconocen que el 80 % de las agencias mueren antes de 5 años. Y es que gestionar con éxito una agencia exige mucho más que conocimientos de marketing digital.

SERSEO Marketing lleva más de 25 años en el sector, aplicando técnicas de ventas online para clientes pymes. En el 2016 se convirtió en la primera comunidad de agencias de marketing digital, con el objetivo de acometer con éxito los desafíos del futuro y conseguir encontrar las economías de escala que permitiera mantener márgenes de negocio sin tener que repercutirse al cliente. Su modelo es un ejemplo claro de cómo este proceso puede llevarse a cabo con éxito. Y es que su red de agencias está compuesta por emprendedores especialistas en marketing que son conscientes de la importancia de aunar fuerzas para que su agencia funcione.

El comienzo: visión y determinación El nacimiento de una agencia de marketing digital a menudo comienza con una visión clara y una determinación inquebrantable. Aquellos que entran a formar parte de la comunidad de SERSEO Marketing promoción tras promoción, se encontraron con un deseo de crear un negocio en un entorno digital en constante cambio.

Pero de la misma forma, comprendieron que el marketing digital evoluciona cada día, que las herramientas con las que trabajar no siempre están al alcance de todos y que una sola persona no puede abarcar todos y cada uno de los campos que comprende el inmenso mundo del marketing digital. Y precisamente con este pensamiento es con el que los hoy consultores de marketing digital servicios, comenzaron a buscar un lugar en el que poder trabajar respaldados por otros profesionales que les comprendieran y en los que poder apoyarse y en esta búsqueda es cuando aparece SERSEO Marketing en sus trayectorias profesionales para cambiarlo todo.

Formación y metodología establecida Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los emprendedores al fundar una agencia de marketing digital es la falta de experiencia en el campo. En este sentido, la red de agencias proporciona una capacitación técnica y una metodología establecida que sirve como cimiento sólido para los nuevos emprendedores: lo que ellos llaman el “Método de los tres pasos”.

Esta capacitación y el unificar la forma de trabajo para todas las agencias que forman parte de la comunidad, es fundamental, ya que el marketing digital es un campo en constante evolución y comprender las últimas tendencias, estrategias y herramientas es fundamental para brindar servicios efectivos y mantenerse competitivo en el mercado.

La comunidad de apoyo Una de las ventajas más significativas que ofrece SERSEO Marketing es la comunidad de consultores. Este entorno colaborativo reúne a emprendedores con ideas afines que comparten un objetivo común: el éxito de su agencia de marketing digital. La comunidad y el apoyo que encuentran unos profesionales en otros, es uno de los aspectos más valorados por quienes comienzan su viaje en el mundo del marketing digital junto a esta comunidad y también para aquellos que ya cuentan con experiencia como consultores y que se han convertido en mentores de sus nuevos compañeros con el objetivo de orientarles en esta andadura.

Además, los consultores de la comunidad están en permanente contacto lo que les permite el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores prácticas. Lo que aporta a su día a día como profesionales un sentido de pertenencia y una red sólida en la que los emprendedores pueden confiar para obtener orientación y apoyo en momentos de desafío.

Ofreciendo calidad a precios competitivos La esencia de una agencia de marketing digital de SERSEO Marketing, radica en su capacidad para ofrecer servicios de alta calidad a tarifas competitivas. Esto no solo hace que sus servicios sean accesibles para una amplia gama de clientes, sino que también los diferencia en un mercado saturado de opciones.

La eficiencia y la efectividad en la entrega de resultados son fundamentales en esta ecuación. Las agencias exitosas comprenden la importancia de brindar un valor real a sus clientes, lo que a su vez contribuye a su crecimiento y éxito a largo plazo. Por eso, SERSEO Marketing ofrece a sus clientes varios planes diseñados según las características del negocio para poder adaptarse tanto a sus necesidades como a su presupuesto. La agencia puede permitirse el ofrecer precios competitivos gracias precisamente a esa unión de la que se ha hablado; comparten herramientas, forman un equipo de expertos multidisciplinar… Y todo se traduce en un ahorro en recursos materiales y humanos que afecta en primer lugar al consultor y por consiguiente a sus clientes sin renunciar ni un ápice a la calidad de los servicios.

Objetivos de crecimiento La comunidad de SERSEO Marketing no deja de crecer, pero no quieren hacerlo a toda costa. Por eso, cada cuatrimestre ofrece la posibilidad de entrar a formar parte de la red a un grupo muy reducido de profesionales. Los cuales, sea cual sea su nivel de conocimiento y experiencia en marketing digital tienen que pasar por el proceso de capacitación con el objetivo de interiorizar el método de trabajo de la agencia y unificar así criterios que una vez se ponga en marcha la agencia facilitarán el trabajo de forma muy notable haciéndolo, por lo tanto, más eficiente.

El formulario para postular por una de las plazas para pasar a formar parte de la primera comunidad de agencias de marketing digital siempre está disponible para que aquellos interesados y apasionados del marketing puedan ponerse en contacto con ellos y adentrarse en un nuevo mundo donde la eficiencia es una prioridad. Para quien busque relanzar la agencia de marketing, esta puede ser una muy buena opción.