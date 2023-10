Disfrutar de la magia de Disneyland París con Popular Traveling y sus ofertas de viaje

Para quienes el clima frío no representa ningún inconveniente, ya se acerca la mejor temporada del año para visitar Disneyland París.

Enero se perfila como el mes ideal para visitar esta importante atracción turística de la capital francesa, ya que los billetes de avión, los hoteles y las entradas tienden a bajar de precio.

Por esta razón, la operadora Popular Traveling ya ha lanzado una oferta de viaje para que los viajeros puedan aprovechar estas condiciones tan favorables. La agencia también tiene disponibles diferentes ofertas para quienes desean pasar allí sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Una de las escapadas favoritas Popular Traveling es una operadora turística que ofrece paquetes de viaje a destinos de ensueño en Europa, el Caribe o el Mediterráneo. Una de sus propuestas estrella son las denominadas ‘Escapadas’, en las que los clientes pueden escoger destinos como parques temáticos, ciudades y recorridos culturales. También existe la opción de realizar salidas donde el principal propósito es descansar y relajarse o asistir a determinados eventos culturales.

La visita a Disneyland París es precisamente una de sus escapadas más populares. Se trata de un plan diseñado para la familia en el que todos los miembros podrán disfrutar de este mundo mágico y sus personajes. El equipo de Popular Traveling asegura que los niños hacen sus sueños realidad y los adultos vuelven a ser niños.

Dentro de este parque ya legendario, los visitantes disfrutarán de la atracción inspirada en la película Ratatouille. También podrán experimentar el Star Wars Tours, especialmente pensado para los fanáticos de la saga de George Lucas, y por las noches, será imposible perderse la explosión de luces y colores con los fuegos artificiales del Castillo de la Bella Durmiente.

Ofertas durante todo el año La escapada a Disneyland París está entre las promociones que ofrece Popular Traveling. Las ofertas están disponibles desde viajes de 3 días y 2 noches e incluyen billetes de avión, hospedaje en el hotel y entradas al parque temático. Señalan que las emociones comienzan desde el momento en el que se hace el check in en el hotel.

Después del registro, los visitantes pueden sumergirse en el espíritu de la ‘Ciudad de la Luz’ para recorrer sus numerosos lugares emblemáticos. La arquitectura, los monumentos, museos, almacenes y la gastronomía se abren para ofrecer un sinfín de alternativas para todos los gustos. Durante la visita, habrá tiempo para conocer a la París más medieval a través de sus catedrales e incluso a asistir a un concierto con música de cámara.

A partir del día 2, los viajeros comienzan su aventura en Disneyland París, conociendo las distintas atracciones que tiene el parque. Los representantes de Popular Traveling aseguran que siempre están renovando sus itinerarios para ofrecer permanentemente cosas nuevas. Fantasyland, Frontierland, Far West y Discoveryland son algunos de los rincones temáticos que están disponibles. Aseguran que en cualquiera de los casos, resulta una escapada inolvidable.