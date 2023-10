Optimizando la eficiencia energética en lavavajillas industriales, un enfoque sostenible

La eficiencia energética y la sostenibilidad son temas claves en el día a día de todos los negocios y empresas en la industria alimentaria y la hostelería son decisorios a la hora de adquirir equipamiento.

Los lavavajillas industriales son una de las herramientas esenciales en restaurantes, comedores, hoteles y otros establecimientos del sector de la alimentación. Disponer del lavavajillas correcto es fundamental para mantener una óptima higiene en la limpieza de cristalería, cubertería y vajilla. Sin embargo, este tipo de equipamiento supone una alta inversión y un gran coste de energía si no se toma la decisión adecuada.

Desde Winterhalter dan las claves de cuál es la mejor estrategia para optimizar la eficiencia energética en los lavavajillas industriales, y al mismo tiempo, reducir los costes operativos impactando lo menos posible en el medioambiente.

Para garantizar una zona de lavado eficiente y sostenible es importante tener en cuenta ciertos criterios esenciales con los que el ahorro energético, el uso consciente de los recursos naturales y la amortización del equipo estarán garantizados:

Pensar siempre en la eficiencia energética Es esencial que, al elegir el lavavajillas correcto, cumpla ciertos estándares de eficiencia y ahorro energético que aseguren cumplir con la normativa establecida para un bajo consumo de energía.

Los equipos de lavado Winterhalter disponen opcionalmente de un recuperador de calor incorporado, de este modo aprovechan el vapor creado durante el lavado para precalentar el agua fría del suministro pudiendo ahorrar hasta 10 kW/h y al mismo tiempo mejorar las condiciones de calor en el lugar de trabajo, evitando las altas temperaturas en la zona de lavado.

Además, disponen de diferentes tipos de programas para una gran variedad de material a lavar que ajustan la temperatura y la duración del ciclo según la opción escogida.

El consumo de agua es determinante Además de la energía, el ahorro de agua en un lavavajillas industrial es una práctica esencial para promover la eficiencia y la sostenibilidad en el ámbito de la restauración y la industria alimentaria. Un adecuado manejo de este recurso no solo contribuye al cuidado del medioambiente, sino que también implica beneficios económicos a largo plazo.

A continuación, se describen algunas medidas para fomentar el ahorro de agua en un lavavajillas industrial:

Selección de un lavavajillas eficiente: Optar por lavavajillas con tecnologías avanzadas que permitan ajustar la cantidad de agua necesaria según la carga de utensilios a lavar es crucial para minimizar el consumo.

Winterhalter cuenta 12 programas diferentes de lavado que se adaptan de forma muy específica a cada tipo de material a lavar. Adaptando la presión y el consumo del agua en cada caso. De este modo, además de garantizar un consumo de agua óptimo, regulará también su presión para un resultado perfecto, evitando daños en el caso del material más delicado.

Carga óptima: Maximizar la carga del lavavajillas de manera eficiente es esencial para aprovechar al máximo cada ciclo de lavado. Llenar el equipo de forma adecuada y distribuir los utensilios de manera estratégica asegura que se utilice la menor cantidad de agua posible en cada ciclo.

Pretratamiento de la vajilla: Realizar un pretratamiento del material antes de colocarlo en el lavavajillas puede ayudar a eliminar restos de comida y grasa, reduciendo la necesidad de enjuagar a alta presión y, por lo tanto, el consumo de agua durante el ciclo de lavado.

Reutilización del agua: Implementar sistemas de reciclaje y reutilización de agua puede ser altamente efectivo para disminuir el consumo de agua en un lavavajillas industrial. El agua previamente utilizada en un ciclo de lavado puede ser filtrada y purificada para su posterior reutilización en otros ciclos.

Conciencia y cultura del ahorro de agua: Fomentar una cultura de ahorro de agua en el lugar de trabajo es esencial. Sensibilizar a los empleados sobre la importancia de utilizar el agua de manera responsable y promover prácticas sostenibles puede marcar la diferencia en la cantidad de agua consumida.

Realizar un mantenimiento regular Un mantenimiento regular es fundamental para garantizar la eficiencia energética a largo plazo. Realizar un mantenimiento periódico del lavavajillas es esencial para garantizar su óptimo funcionamiento y evitar fugas o malos funcionamientos que puedan llevar a un uso ineficiente del agua.

Formación del personal Capacitar al personal que opera el lavavajillas es crucial para asegurar que se sigan las mejores prácticas de uso, tales como cargar de forma adecuada, no desperdiciar agua y aprovechar al máximo las capacidades del equipo.

En conclusión, el ahorro de agua en un lavavajillas industrial es una responsabilidad compartida que involucra la elección de equipos eficientes, la formación adecuada del personal y la implementación de medidas que promuevan un uso responsable del recurso hídrico. Estas acciones no solo benefician al medioambiente, sino que también contribuyen a la eficiencia operativa y la reducción de costes a largo plazo para el negocio.