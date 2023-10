¿Dónde encontrar azulejos grandes para cocinas? Duritti Cerámica

En los últimos años, los azulejos grandes para cocina se han convertido en una opción muy demandada, no solo por sus cualidades decorativas, sino también por las ventajas que proporciona este tipo de revestimiento.

Concretamente, una de las más destacadas es la posibilidad de crear un ambiente más moderno y minimalista.

Beneficios de los azulejos de gran formato para la cocina Existen múltiples tipos de azulejos, los de gran formato son piezas que han ganado una importante notoriedad desde el 2022, cuyas dimensiones pueden ser variadas. Desde 60x60 cm, 100x100 cm o 120x120 cm, hasta alternativas mucho más grandes.

Estas piezas XXL surgen como una excelente opción para satisfacer las exigencias arquitectónicas de una obra nueva o para una reforma o rehabilitación. Más allá de brindar un diseño vanguardista, destacan por proporcionar diferentes beneficios en comparación con otros formatos.

Por ejemplo, los azulejos grandes para cocina permiten unificar visualmente los espacios de esta estancia, lo cual contribuye a crear una sensación de amplitud y continuidad. Asimismo, al tener un tamaño mayor que las cerámicas convencionales, aportan una perspectiva más elegante y sofisticada a la cocina, lo cual añade un toque de estilo y modernidad.

Otro aspecto distintivo de los azulejos grandes es que cuentan con menos líneas de unión, lo cual facilita su limpieza y evita la acumulación de suciedad. Esto contribuye también a mantener la cocina mucho más limpia y en buenas condiciones.

Por otra parte, el tamaño y grosor de los azulejos de gran formato les confiere cualidades de resistencia y durabilidad, aspectos que le ayudan a tener un mayor soporte al desgaste diario y a los impactos.

Usos y aplicaciones de los azulejos grandes Estos azulejos suelen ser fabricados en material porcelánico para garantizar la integridad de la pieza, motivo por el que otra característica importante de los azulejos grandes para cocinas es su versatilidad, ya que ofrecen una superficie resistente, uniforme y duradera. Asimismo, puede implementarse este material para crear encimeras en la cocina, puesto que cuenta con una gran resistencia al calor, cortes y manchas.

Sin embargo, es importante destacar que los azulejos grandes no siempre se fabrican en porcelánico, por lo que no se pueden aplicar en la pared o en el suelo, ya que eso depende del material del que estén hechos. Por ejemplo, algunas fábricas de azulejos cuentan con baldosas de 40x120 de pasta blanca que solo sirven para la pared. Pueden ser más económicos que sus homólogos porcelánicos, pero su uso queda limitado como revestimiento de pared.

Actualmente, es posible encontrar distintos tipos de azulejos de gran formato, con acabados diversos como brillo, mate, antideslizantes o satinados.

En este sentido, Duritti Cerámica se ha convertido en una de las principales referencias para la adquisición de azulejos grandes para cocina, ya que cuenta con un catálogo con más de 500 modelos diferentes, que incluyen grandes dimensiones como 100x180, 120x140 o 320x160. Esto último ha convertido a esta empresa en un aliado estratégico para quienes buscan crear un ambiente original y atractivo en sus espacios culinarios.