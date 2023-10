Shoke ofrece protección en cualquier lugar a través de sus sprays de defensa

Uno de los dispositivos de defensa más efectivos para enfrentar situaciones de violencia callejera son los sprays de gas pimienta.

Muchas mujeres han adoptado en los últimos años los sprays de defensa como manera de sentirse más seguras, así como muchos ciudadanos que buscan estar protegidos ante intentos de robo o atraques.

Integrados en la categoría de los llamados “dispositivos de disuasión”, estos sprays de defensa personal no provocan daños permanentes ni pérdida del conocimiento y, por ello, son de venta libre y pueden ser adquiridos por cualquier persona mayor de 18 años.

Para realizar una compra online de sprays de gas pimienta, el lugar ideal es Shoke, una tienda de material policial y artículos de defensa de referencia en España, que brinda una gran variedad de opciones de este tipo de productos, así como distintos complementos.

Distintos tipos de sprays de defensa personal Actualmente, existen sprays en formato aerosol y líquido, siendo las marcas Fito Defensa y Sabre Red las que comercializa Shoke. Todos los sprays de pimienta de

Shoke están homologados para compra, porte y uso por personas mayores de 18 años.

Spray en formato aerosol Este dispositivo produce una expulsión del producto en formato de gas, lo cual permite al producto extenderse por el aire. Es el tipo de spray más utilizado en España gracias a una gran facilidad de uso. El gas, al expandirse, no requiere de tanta precisión en el momento de rociarlo sobre el agresor.

Ventajas: La expansión que produce en el ambiente permite neutralizar al atacante sin necesidad de acertar durante la aplicación.

Inconvenientes: Esta misma expansión lo hace una mala opción para espacios cerrados o reducidos y puede incluso afectar al portador en caso de no huir.

Spray en formato gel La diferencia con el anterior es que en este caso el spray expulsa un chorro líquido o semilíquido mucho más concentrado y a una mayor distancia. Este, además, para permitir su trazabilidad 'marca' la zona del impacto hasta varios días después con una película ultravioleta.

Ventajas: La capacidad de incapacitación es mucho mayor gracias a la alta concentración del agente irritante.

Inconvenientes: Es necesario acertar en la zona de los ojos para producir efecto, lo que requiere una mayor puntería.

¿Qué tipo de spray de defensa se adapta mejor según las necesidades? El spray de defensa personal Sabre Red tiene un formato de expulsión en formato gel o líquido. Esto permite que el chorro alcance una mayor distancia, pudiendo alcanzar a objetivos más lejanos, pero es totalmente imprescindible acertar directamente a los ojos para que este se vea afectado. Este spray es especialmente aconsejado para interiores o para personas que tienen formación en defensa personal.

Por su parte, el spray Fito Defensa tiene un formato de expulsión en gas, por lo que aunque no se acierte directamente en los ojos, el aire terminará provocando que el agente alcance al atacante. Otra ventaja de este modelo es que con un solo disparo se puede alcanzar a más de una persona, lo que es claramente una ventaja en el caso de enfrentar una agresión de más de un agresor.

Ambos son igualmente útiles para fortalecer la sensación de seguridad de muchas personas que hoy no caminan tranquilas por las calles.

Un producto homologado y legal en España Existen muchas dudas acerca de la legalidad de este tipo de productos en este país. Para evitar problemas con productos que no están certificados para su venta o uso, es muy recomendable adquirirlo en tiendas y armerías especializadas.

Desde hace más de 35 años, en Shoke trabajan con material policial y militar para los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde armas y equipamiento policial hasta accesorios de defensa y seguridad además de todo tipo de material para el ocio y la aventura. Cuenta con una plataforma de ventas online y una tienda física en Madrid desde 1984.

En su web ofrecen una amplia gama de sprays de defensa personal, de distintas características y precios, junto con accesorios como fundas para transportarlos cotidianamente, kubotanes y sprays de entrenamiento. Al entrar en contacto con los ojos de un agresor, el agente reactivo del spray le incapacita de forma inmediata durante periodos superiores a los 20 minutos.