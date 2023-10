Empresario Digital ha lanzado un libro y un podcast sobre la transformación digital

La transformación empresarial es, hoy en día, una herramienta crucial para el éxito y la supervivencia de los negocios en Latinoamérica.

Dos visionarios líderes, Christian Vargas, fundador de la empresa tecnológica PROCOM, y Doménica Bolaños, CEO de la compañía, están decididos a guiar a los empresarios de la región en este apasionante viaje hacia la innovación digital. Como líderes de Empresario Digital, una consultora en digitalización empresarial, han lanzado recientemente un podcast en Spotify. A su vez, Vargas ha publicado un libro titulado "O innovas o te mueres". Se trata de recursos que tienen el objetivo de ofrecer apoyo y orientación a los empresarios que desean embarcarse en la transformación digital de sus negocios, para dar los primeros pasos.

Empresario Digital y la innovación tecnológica Bajo la premisa que postula que “Es hora de actuar”, el podcast Empresario Digital en Spotify ofrece una serie de episodios que exploran el mundo empresarial desde diversas perspectivas, destacando la importancia de la innovación y la digitalización como herramientas clave en el camino hacia el crecimiento y la consolidación de marcas, empresas y negocios. Con experiencias compartidas, herramientas valiosas y consejos prácticos, el podcast de Christian Vargas y Doménica Bolaños se convierte en una fuente de inspiración para aquellos que buscan transformar sus empresas en el entorno digital y no saben por dónde comenzar.

Por su parte, Christian Vargas ha lanzado recientemente la preventa del libro "O innovas o te mueres", una obra que presenta una visión sin igual para la innovación empresarial a través de tres estados cruciales basados en el modelo HVM. Contemplando el "Hoy", desde la evaluación y la redefinición de la actual estrategia de innovación, se propone pasar a la "Visión", para proyectar metas y futuras transformaciones. Finalmente, el tercer estadio es el "Milagro", representativo de las influencias externas con el potencial de llevar a cabo el impulso de un negocio. Se trata de un libro que no solo dispone de teoría esencial, sino una metodología de trabajo práctica y precisa para la implementación de una sólida estrategia de innovación empresarial. El libro está disponible en versión digital en Amazon Kindle y en versión de tapa dura en Amazon.com.

¿Qué recursos ofrece Empresario Digital para la transformación? La digitalización empresarial cumple un papel fundamental en la competitividad de las empresas latinoamericanas, ya que les permite optimizar sus procesos y adecuarse a las demandas actuales de un mercado en constante evolución.

Lejos de ser acciones aisladas, la innovación debe ser un proceso continuo de adaptación y reinvención en el entorno empresarial. Por eso, iniciativas como el Podcast Empresario Digital y el libro "O innovas o te mueres" demuestran que la visión y la pasión por la innovación son cruciales para liderar el camino hacia el éxito en tiempos altamente competitivos y dinámicos. Estos recursos no solo ayudan a impulsar la eficiencia operativa y la expansión de mercados, sino que también permiten a las empresas crear experiencias excepcionales para sus clientes y mejorar su competitividad a nivel global. La transformación digital ya no es una opción, sino que es una necesidad para el crecimiento empresarial en Latinoamérica.